La recerca en salut «surt al carrer» per apropar-se a la gent amb un ‘escape room’ i una ruta
La jornada, emmarcada en el 20è aniversari de l’IISPV, tindrà lloc el 18 d’octubre pel centre de Reus
L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) continua la celebració del seu 20è aniversari. Per apropar la seva feina a la població general i no especialitzada, l’entitat ha preparat una jornada d’activitats fora de l’entorn científic habitual. Amb el nom La recerca en salut surt al carrer, tindrà lloc el 18 d’octubre a Reus i consistirà en un escape room, una ruta guiada, tallers pràctics i proves mèdiques ràpides. «És una proposta fantàstica, hem de procurar que això no quedi aquí, sinó a veure com podem donar l’oportunitat perquè continuï els pròxims anys», va apuntar el regidor d’Innovació i Coneixement, Josep Baiges, en la presentació de la jornada.
L’escape room es desenvoluparà per l’interior de l’Antic Hospital. La premissa serà un sabotatge als laboratoris i els participants hauran d’aturar l’atac, tot descobrint en el procés les tasques que duen a terme els investigadors. Així mateix, s’ha organitzat una passejada pels carrers del centre, amb la plaça d’Evarist Fàbregas com a punt de sortida, que prestarà atenció en els espais patrimonials que han estat vinculats amb la salut, les cures o la recerca al llarg de la història.
La població també tindrà l’ocasió de posar-se en la pell —i bata— d’un científic amb tallers pràctics i experiments que es prepararan a l’Antic Hospital. Així mateix, al Centre de Lectura, qui ho desitgi podrà sotmetre’s a exàmens mèdics com testos neurològics per determinar la salut del cervell o proves de diagnòstic precoç de diabetis i prediabetis. «La diabetis infantil acostuma a quedar amagada», va comentar la secretària general del Centre de Lectura, Montserrat Aluja. «Més d’un 10% dels diabètics són diabètics no coneguts», va apuntar el director de l’IISPV, Joan Vendrell. «No podem fer ara les proves?», va bromejar Baiges.
Les activitats són gratuïtes i estan pensades per a tots els públics, però requereixen inscripció prèvia a través de la pàgina web https://www.iispv.cat/la-primera-jornada-ludica-sobre-recerca-i-salut-al-centre-de-reus. L’organització calcula que hi assistiran unes 500 persones.
Acte institucional
Vendrell va aprofitar l’ocasió per avançar que el 3 de desembre, al Teatre Bartrina, se celebrarà l’acte institucional de commemoració de l’aniversari, que comptarà amb una xerrada de la divulgadora i escriptora Elsa Punset. La persona encarregada de presidir la vetllada serà la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat. Serà una sessió oberta a tothom i, per això, inclourà propostes d’entreteniment divulgatiu.
Sergi Peralta Moreno