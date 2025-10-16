Política
ERC Reus homenatja Lluís Companys en el 85è aniversari del seu afusellament
L'agrupació local del partit du a termeun acte davant del bust del president de la Generalitat, a la plaça de la Llibertat
El 15 d'octubre del 1940, Lluís Companys va ser afusellat al castell de Montjuïc. Amb motiu del 85è aniversari del seu assassinat, ERC Reus va dur a terme un acte d'homenatge al president de la Generalitat davant el bust que li és dedicat a la plaça de la Llibertat. En la lectura del manifest, Miquel Àngel Prats va remarcar que Companys és «símbol de la lluita per la justícia social i la llibertat nacional».
La cap de llista, Noemí Llauradó, va expressar que són «uns valors que ara tornen a estar en qüestió, amenaçats, i greument». «Reivindicar Companys és defensar Catalunya, però també els drets que es veuen amenaçats aquí, a l'Estat espanyol i arreu», va clamar.
El portaveu del grup municipal, Daniel Recasens, va apuntar que «totes les causes justes tenen qui les defensi, però Catalunya només ens té a nosaltres», i així va remarcar la necessitat de mantenir el compromís «des de qualsevol dels nostres llocs».
L'acte va culminar amb l'ofrena floral, Els Segadors i el llançament de salves.
Reus
ERC Reus defensa l’auditori de la Diputació: «L’Ajuntament no pot menystenir la proposta»
Sergi Peralta Moreno
Reus
ERC renova l’executiva local: Meritxell Barberà, nova secretària general
Sergi Peralta Moreno