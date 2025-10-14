Diari Més
Obre un nou hotel a Reus: més de 100 habitacions, a prop de l’aeroport i amb serveis 24 hores

L’hotel ofereix habitacions dobles, twin i familiars, recepció oberta tot el dia i política pet friendly

Reus suma un nou allotjament hoteler amb l’obertura del B&B HOTEL Tarragona Reus, un establiment de 110 habitacions ubicat al costat de l’aeroport i a pocs minuts del centre de la ciutat. L’hotel, situat a l'edifici on abans hi havia l'hotel Reus Park, està especialitzat en oferir serveis funcionals i moderns, es converteix en el tercer de la mateixa cadena a la província de Tarragona, i està pensat tant per a viatgers de negocis com per a turistes que visiten la Costa Daurada.

Situat al quilòmetre 4,5 de la carretera de Reus a Tarragona, el nou hotel destaca pel seu disseny contemporani i el seu enfocament pràctic, sota el concepte de Smart Simplicity. Ofereix habitacions dobles, twin i familiars, totes amb connexió Wi-Fi gratuïta, cafè i te disponibles les 24 hores, recepció oberta tot el dia i política pet friendly. També s’ofereixen opcions d’early check-in i late check-out, adaptant-se a les necessitats dels hostes.

La seva ubicació estratègica permet un accés ràpid tant al centre de Reus com a municipis propers com Tarragona o Salou, consolidant-se com una opció còmoda per a descobrir el dinamisme cultural de la ciutat o gaudir de les platges de la Costa Daurada. A més, la seva proximitat a l’aeroport el converteix en una alternativa pràctica per a viatgers amb connexions aèries.

L’hotel també s’integra a la xarxa de sostenibilitat de la cadena, a través del programa Be Eco, que incentiva l’estalvi de recursos oferint esmorzars de cortesia als hostes que renuncien a la neteja diària de la seva habitació.

Amb aquesta obertura, la cadena hotelera reforça la seva presència a Tarragona, on ja compta amb uns altres dos allotjaments: un al centre de la capital, a la Plaça Corsini, i un altre a Valls. La nova incorporació forma part del pla d’expansió de la companyia a la Península Ibèrica, on ja gestiona 82 hotels entre Espanya i Portugal.

Per celebrar l’arribada del nou hotel, la companyia ha llançat una oferta de benvinguda exclusiva per als membres del seu programa de fidelització, que permet allotjar-se per només 50 euros la nit, a més d’accedir a avantatges exclusius per a socis.

