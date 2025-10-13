Comerç
L'exproReus atrau una gran afluència de gent un cop més al Tecnoparc
Tot i l'alta presència de visitants, els concessionaris van tancar l'esdeveniment amb resultats diversos
La 53a edició de l’exproReus va tornar durant un cap de setmana en què el cel va amenaçar constantment en deixar caure un ruixat, però sense arribar a fer-ho. Un cop més, firaReus Events va tornar a ser el gran exemple del que és Reus; comerç. El seu interior estava ple de negocis de tota mena i sectors com de mobiliari de la llar, electrònica o gastronomia, entre d’altres. No obstant això, com cada any el gran protagonista són els concessionaris, especialment els de cotxes.
L’espai destinat a les diferents marques automobilístiques predominava a l’espai exterior de l’edifici, formant un passeig entre vehicles que cada vegada fan menys soroll. Aquesta predominança també era evident entre els clients, en què la majoria visitaven la fira atrets per la gran quantitat de concessionaris que els permetia comparar entre les principals marques del mercat. Principalment, un públic familiar o de parelles joves, que buscaven un recanvi al seu cotxe actual o adquirir un nou vehicle dins de la família.
«Sent una fira d’entrada gratuïta i que compta amb tants concessionaris fa que hi hagi una gran afluència de gent», apuntaven responsables del Nikko Center, concessionari oficial de la marca Nissan. No obstant això, una gran presència de clients no significava que es tanquessin una gran quantitat de vendes. Concessionaris com el Nikko Center o Autoxandri, distribuïdora de Renault i Dacia, afirmaven que havia anat en la línia d’anys anteriors i de les expectatives marcades prèviament. Per un altre costat, des del concessionari Kimauto, distribuïdor de Mazda, admetien que tot i el gran volum de visitants les vendes no havien estat les esperades. Ara bé, l’edició va tancar també amb guanyadors, en aquest cas un participant que retorna des del passat, la marca espanyola Ebro. «És el primer any que venim i ha sigut molt positiu. El dissabte ja havíem complert amb l’objectiu fixat, així que el diumenge ja era un bonus», afirmaven responsables del concessionari Ebro que va obrir a Tarragona el passat mes de març. Per la seva banda, des de Redessa també van valorar positivament el desenvolupament de la fira d’enguany, tot i que encara no ha donat dades concretes pel que fa al seu impacte econòmic.