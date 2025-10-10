Mobilitat
Licitades les obres per construir el Centre Operatiu del tramvia del Camp de Tarragona per 24,7 MEUR
Els treballs s'executaran en un termini de 22 mesos a partir de la formalització del contracte
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha licitat aquest divendres les obres per a la construcció del Centre Operatiu del tramvia del Camp de Tarragona a Vila-seca (Tarragonès) per un import de 24,7 milions d'euros. Els treballs s'executaran en un termini de 22 mesos a partir de la formalització del contracte.
El centre s'ubicarà entre l'Avinguda Ramon d'Olzina i l'A7, i tindrà una superfície construïda de 6.336 metres quadrats. Es tracta d'una infraestructura estratègica per al desenvolupament del sistema tramviari del territori. L'equipament inclourà un taller de manteniment, una platja d'estacionament per al material mòbil i les oficines centrals des d'on es gestionaran les operacions comercials, tècniques i administratives.
El president d'FGC, Carles Ruiz Novella, ha destacat que el Centre Operatiu de Vila-seca serà una infraestructura "de primer ordre" per al conjunt del tramvia del Camp de Tarragona, el qual suposarà un "canvi espectacular" en la mobilitat de l'Àrea Metropolitana i un "salt qualitatiu" per a Ferrocarrils que operarà, per primera vegada, un tramvia.
El Centre Operatiu de Vila-seca donarà suport operatiu a la fase actual del projecte, que comprèn el tram Cambrils-Salou-Vila-seca, i ha estat dissenyat amb criteris d'escalabilitat per tal d'admetre, mitjançant les ampliacions corresponents, la futura extensió del servei cap als municipis de Tarragona i Reus.
Així, es configura com el nucli neuràlgic del conjunt del sistema del tramvia del Camp de Tarragona. El contracte de licitació és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021-2027.
El tramvia del Camp de Tarragona
A mitjans de setembre, el Govern va licitar el gruix de l'obra de la primera fase del tramvia per un import d'uns 133 milions d'euros. Els treballs abasten dotze quilòmetres, entre Cambrils Centre i Vila-seca Estació, i inclouen una plataforma per a dues vies, parades amb andanes laterals de 40 metres de longitud -dues de les quals són d'intercanvi amb les estacions d'Adif de Salou Port Aventura i Vila-seca- i la línia aèria de contacte alimentada per cinc subestacions elèctriques, amb trams específics sense catenària.
A finals de juliol, Ferrocarrils va adjudicar a Stadler Rail Valencia, SAU, per un import de 59,7 milions d'euros (abans d’IVA), la construcció, el subministrament i el manteniment de set tramvies elèctrics que faran el servei al tram entre Cambrils i Vila-seca. El termini màxim d'entrega dels vehicles serà de 33 mesos, un cop formalitzat el contracte.
Amb una longitud màxima de 33,62 metres, els tramvies tindran una capacitat mínima de 210 persones i estaran adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Comptaran amb 54 seients, 2 places PMR i 10 seients abatibles així com amb zones multifuncionals per a bicicletes o cotxes i amb espais amplis i zones lliures de pas i d'obstacles.