Un tren Euromed amb 300 passatgers queda aturat a Reus per una avaria al pantògraf
Un altre comboi s'ha desplaçat a la zona i ha remolcat el tren afectat fins a Barcelona, segons Renfe
Un tren Euromed amb 300 passatgers a bord ha quedat aturat aquest diumenge al migdia a Reus per una avaria al pantògraf, segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat, que ha posat en prealerta el pla Ferrocat.
La incidència s'ha produït pels voltants de les 14.00 hores a l'altura de la Boella i els tècnics han treballat per resoldre la incidència.
Renfe ha detallat que un altre comboi s'ha desplaçat ja a la zona i ha remolcat el tren afectat fins a la seva destinació a Barcelona.