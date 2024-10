Les intimitats del Xalet Serra

Publicat per Sergi Peralta Moreno Verificat per Creat: Actualitzat:

Direcció a Castellvell del Camp, una torre-mirador atrau l’atenció de ciclistes, runners, vianants i conductors. «Què és això?», s’han preguntat durant anys. La desena edició del Reus Ocult ha satisfet la seva curiositat: és el Xalet Serra. I encara més enllà: els ha permès entrar al seu interior i meravellar-se amb la majestuositat... d’un vell magatzem d’obres del veí. S’havia generat tanta expectació que, un quart d’hora abans de l’entrada de la primera visita, prevista a les 10 hores del matí, la cua ja flanquejava la primera cantonada, donant el tomb a l’illa de cases. L’espera superava els 60 minuts per als darrers a arribar i, a les 10.30 h., l’organització anunciava que la cua quedava «tancada» fins a la tarda. L’agilitat de les visites va permetre reobrir-la, però era una clara demostració que, ganes de descobrir la casa, n’hi havia.

Al cap i a la fi, l’extraordinarietat de la visita és que no s’estava entrant en un museu o contemplant un monument. «És una llar: s’hi sopa, s’hi dina, s’hi dorm», subratllaven els voluntaris d’Espais Ocults, tot recordant que aquest és el motiu pel qual no estava permès fotografiar les estances interiors. El propietari havia consentit que s’accedís al domicili durant un dia —diumenge— per descobrir una peça del patrimoni que, si bé acostuma a suscitar interès, no forma part del recorregut turístic habitual.

Construïda entre el 1911 i el 1912, és obra de Joan Rubió, per encàrrec del farmacèutic Antoni Serra i Pàmies. S’havia enriquit amb la venda de productes com l’aigua de litines, «una mena de refresc per a les classes populars», que s’acostumava a prendre amb el bolado; la comercialització de l’Aspirina en exclusiva a l’Estat gràcies a un acord amb Bayer; o la distribució d’aigües amb gas com Perrier. Li cridà l’interès una instal·lació industrial de vermuts i vins: va decidir adquirir-la, tancar la fàbrica i demanar a l’arquitecte que hi construís la seva casa.

Rubió, que va ser deixeble d’Antoni Gaudí, va optar per un estil modernista, amb un toc historicista, «més auster», amb un regust «oriental». Ja hi havia sobre el terreny la torre- mirador, que es va integrar amb la nova construcció. En endinsar-se als secrets del xalet, el visitant arribava a una habitació que va generar més d’un sospir d’admiració. Columnes de pedra de Montblanc sostenien una cúpula pintada amb motius florals, cortesia de Tomàs Bergadà. Els vitralls acabaven d’aportar una acolorida lluminositat. Sorprenia saber que, en un origen, era el magatzem d’obres de la casa del costat.

A banda del Xalet Serra, els curiosos han pogut conèixer aquesta setmana altres espais ocults de la zona, com la Granja Roca Soldevila, el Cen- tre d’Amics de Reus, el barri Gaudí, el Vapor Vell, el Port de Tarragona, les oficines d’Olis Sabater, el Parc de Bombers, la Foneria Artística Ginfer i Redessa Tecno. Així mateix, s’han organitzat rutes amb temàtiques com literatura, religiositat, indústria o comerç.