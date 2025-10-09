Patrimoni
L’Ajuntament de Reus no exercirà el dret de tanteig sobre el Mas de Borràs
Pren la decisió argumentant «les condicions d'edificació, usos i qualificació urbanística de l'immoble», així com «les previsions del pressupost»
La Junta de Govern Local acordarà divendres no exercir el dret de tanteig sobre la finca de Mas de Borràs, situada al camí de la Pedra Estela, 35. També coneguda com a Mas de Figuerola, Mas de l’Aragonès o Mas Bell Esplai, està catalogada segons el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Historicoartístic i Natural de Reus, amb el grau de protecció C, de forma que el consistori pot exercir-hi el dret de tanteig.
Això no obstant, no considera convenient exercir-lo «davant les condicions d’edificació, usos i qualificació urbanística de l’immoble, les necessitats pel compliment dels fins municipals i les previsions del pressupost», assenyalen fonts municipals.
Els veïns de l’entorn apunten que l'antic propietari «ens va deixar fa uns mesos» i que, des del setembre, gestionen l'indret els fills.
En la mateixa sessió, s'emetrà informe favorable de l'actualització del projecte d'urbanització del pla parcial urbanístic del sector C.2b carretera d'Alcolea, aprovat originalment el 2009.
