Patrimoni
El passeig de Mata de Reus, entre records i oblits
El Reus Ocult permet descobrir, en la seva onzena edició, la transformació del passeig de Mata i la història d’una desena d’espais
El passeig dels Seminaris va urbanitzar-se a principis del segle XIX. Entremig de plàtans, era el lloc de moda per deambular sense preocupacions i serviria d’enllaç amb la Boca de la Mina. El 1882, adoptaria la seva terminologia actual, el passeig de Mata, en homenatge al metge Pere Mata. Delimitat per l’actual cinturó de ferro de les vies del tren, va ser un dels espais que van ser redescoberts amb el Reus Ocult, una iniciativa de posada en relleu del patrimoni que aquest cap de setmana ha celebrat la seva onzena edició i que ha permès recórrer una dotzena d’indrets.
El seminari que en origen li donà nom fou ideat sota la regla de Sant Vicenç de Paül el 1745. Va ser abandonat el 1834, moment en què passà a mans de l’Ajuntament de Reus i reconvertit en la Casa de la Caritat. Això no obstant, les bombes de la Guerra Civil provocaren que, d’aquella construcció, només en quedi el record. Els terrenys van ser aprofitats per alçar-hi el quarter de la Guàrdia Civil, la Casa dels Mestres i la Residència de Gent Gran de Reus, l’ICASS.
Avui dia, el passeig de Mata és trepitjat per anar a agafar el tren —l’estació dels Directes va ser construïda el 1884— o a gaudir de la nit. La Fàbrica, actual referent de l’oci, va ser, en efecte, una fàbrica. Creada per Jaume Pahí, es dedicava a la preparació de vins, begudes refrescants i productes farmacèutics. El 1909, el propietari va tancar un acord amb una societat alemanya, que envià com a delegat Emili Weger. Coneguda amb el sobrenom popular de Fàbrica dels alemanys, la fumera cilíndrica, malmesa per un llamp el 2015, feu créixer el rumor que hauria servit d’antena per emetre durant la Primera Guerra Mundial.
En el sector dels records i oblits quedaren els Jardins de l’Euterpe, dels quals molt poca documentació es conserva. Foren dissenyats com a espais d’estiu d’esbarjo i cultura de la Coral Jove del Centre de Lectura i devien el nom a la musa grega de la música. Inaugurats el 1862, s’hi duien a terme funcions com balls, concerts i focs artificials. També, espectacles circenses, com l’aparició dels elefants Delhi i Zara. Els jardins foren enderrocats el 1886 per construir l’estació ferroviària del passeig, de la línia Madrid-Barcelona. Per rememorar la importància ferroviària de l’entorn, la visita acabava al local de l’Associació d’Amics del Ferrocarril, on es conserva un vagó de l’antic Carrilet.
Reus
El Reus Ocult descobrirà els secrets de vuit espais de la ciutat aquest cap de setmana
Sergi Peralta Moreno