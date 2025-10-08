Mobilitat
Les obres del carrer Ample arriben a la plaça Llibertat: es prepara el nou vial de circulació
La intenció és que aquesta part de la intervenció hagi acabat abans de les festes de Nadal
Les obres de reurbanització del carrer Ample i la plaça del Pintor Fortuny han arribat a la plaça de la Llibertat. Els operaris han començat a treballar aquesta setmana a l’actual pas d’emergències, situat a tocar de l’entrada al pàrquing municipal Llibertat més pròxima al Condesito. Fonts municipals apunten que l’actuació forma part de la segona fase del projecte, que va encetar amb l’arribada del setembre, i que permetrà habilitar un nou vial de circulació que separarà la plaça de la Llibertat de la plaça del Pintor Fortuny.
Les fonts recorden que la intervenció urbanística preveu que el tram de la plaça del Pintor Fortuny de davant de l’edifici de la Caixa i entorn del monument sigui a un sol nivell i 100% per a l’ús de vianants, de forma que els vehicles hauran d’emprar el nou carril. «Ara s’avança en l’obra d’aquest nou vial, deixant sense afectació la part de la plaça Pintor Fortuny, i podent alliberar l’espai per les festes de Nadal, fent passar els vehicles pel nou vial», concreten.
La segona fase d’obres de reforma del carrer Ample, que abasta el tram entre les places del Víctor i de la Llibertat, va començar a inicis de setembre. Consistirà en l’eixamplament de les voreres, la igualació del terreny a un sol nivell i la supressió de places d’aparcament, tot donant prioritat als vianants. La intenció de l’Ajuntament és que aquesta passa estigui enllestida a mitjan novembre, coincidint amb la campanya del Black Friday.
Aleshores, restarà centrar-se en la tercera i definitiva pota, que incidirà de manera directa en les places de la Llibertat i del Pintor Fortuny. Es reubicarà l’escultura del Condesito per incrementar la seva monumentalitat i s’augmentaran els espais destinats al gaudi i el passeig de la població. La regidora en cap de l’àrea d’Urbanisme, Marina Berasategui, concreta que aquests treballs no arrencaran fins després de Reis «per poder garantir una campanya de Nadal amb les menors afectacions possibles per als comerciants». L’edil remarca que el projecte en el seu conjunt s’ha anat treballant «amb proximitat», amb reunions periòdiques amb el veïnat, per poder anar-se adaptant. «El resultat és que sigui un eix cívic i d’activitat comercial, una centralitat molt important», reflexiona.