Comencen les obres de la segona fase de la reordenació urbanística del carrer Ample de Reus
Està previst que el tram estigui enllestit i es reobri a la circulació per mitjans de novembre
La segona fase d’obres de reforma del carrer Ample ha començat aquest mes de setembre després que la primera fase finalitzés fa pocs dies. Per aquest motiu, aquests dies ja hi ha hagut talls de circulació en el tram del carrer Ample que queda per modificar, que va des de la plaça del Víctor fins a la plaça de la Llibertat, i maquinària treballant in situ.
Segons confirmen fonts municipals al Diari Més s’ha contactat amb botiguers i comerciants afectats per informar-los i es preveu que a partir de demà dijous 4 de setembre es reprenguin les reunions al Centre Cívic Gregal per atendre dubtes de la ciutadania.
«Tot va segons el calendari, la segona quinzena d’agost es van fer treballs previs i la idea és que per mitjans de novembre, coincidint amb la campanya del Black Friday, s’hagi enllestit aquest tram i es pugui obrir a la circulació», afirmen des del consistori.
Una segona fase d’obres que seguirà la mateixa línia d’actuació que va tenir la primera, que es va dur a terme en el tram entre el passeig Mata i la plaça del Víctor. S’eliminaran les places d’aparcament, s’ampliaran les voreres i s’igualarà tot el vial a un sol nivell. Una mesura que té com a objectiu donar prioritat als vianants per sobre dels vehicles, semblant a les remodelacions que s’han fet en altres carrers del centre en els últims anys com és el cas del raval de Santa Anna.
Una modificació urbanística que a l’inici va aixecar molta polseguera entre veïns partidaris i contraris. Alguns ho consideraven com un canvi positiu que moltes ciutats com Reus estan seguint en vials del centre de la ciutat que busquen donar més prioritat al vianant i a una mobilitat sostenible.
Per un altre costat, altres veïns ho qualificaven d’innecessari o, fins i tot, de perjudicial per als negocis de la zona, ja que hi havia clients que anaven amb el cotxe, s’aturaven un moment per recollir un paquet o comprar i marxaven. Amb l’experiència de la primera fase acabada, s’ha vist a alguns conductors dur a terme un comportament similar estacionant breument el cotxe a la vorera, on abans hi havia la zona blava d’aparcament.
Tercera fase
No obstant això, aquesta reordenació urbanística no finalitzarà amb el carrer Ample. El projecte contempla una tercera fase que afectarà la plaça de la Llibertat i la plaça del Pintor Fortuny. Segons les previsions inicials aquesta ha de començar aquesta tardor i tindrà una durada de cinc mesos.
En aquest cas la superfície dedicada al vianant s’incrementarà en més de 1.000 metres quadrats a la plaça del Pintor Fortuny i es reubicarà l’escultura del ‘Condesito’, fent que la seva posició coincideixi amb la bisectriu de l’angle que forma la façana de l’edifici del seu darrere, contribuint així a remarcar la seva monumentalitat.
A més, la connexió entre el carrer de l’Amargura i l’avinguda Prat de la Riba es mantindrà, però en plataforma única senyalitzada i delimitada amb paviments podotàctils. Alhora, està previst augmentar els espais verds i la biodiversitat de l’espai.