Urbanisme
Els cotxes tornen a transitar pel carrer Ample de Reus a l’espera de l’inici de la segona fase d’obres
S’han eliminat les places d’aparcament i s’ha unificat tot el vial a un sol nivell
Els cotxes i motocicletes tornaven a circular pel carrer Ample per accedir al passeig Mata ahir diumenge 24 d’agost. Tot i la presència encara de material de construcció, tanques i senyalització per l’entorn del tram entre el passeig Mata i el carrer de Francesc Bartrina, durant la jornada dominical i amb la calçada finalitzada els vehicles es movien amb total normalitat per la via que des del mes de febrer ha estat tallada per les obres de reordenació urbanística. D’aquesta manera, la primera fase de les obres es pot donar per gairebé acabada un mes més tard del que estava previst per culpa dels endarreriments per climatologia adversa.
El resultat d’aquesta primera fase, que afectava el tram entre la plaça del Víctor i el passeig Mata, llueix tal com estava previst; tot el vial ha quedat al mateix nivell i la zona blava d’aparcament ha quedat eliminada, donant més espai a les voreres. Un resultat que pretén donar prioritat al vianant per sobre del vehicle, semblant a les remodelacions que s’han fet en altres carrers del centre en els últims anys com és el cas del raval de Santa Anna.
Davant d’aquesta situació el temps acabarà dictant si és una bona mesura o no, però, de moment, es mantenen les opinions contraposades de veïns i comerciants. Per un costat, els que defensen que les ciutats s’han d’adaptar a un nou model de mobilitat més sostenible donant prioritat als vianants per sobre dels vehicles, com Xavier Pàmies, propietari de l’ADN Sistaré. Per un altre costat, veïns consultats pel Diari Més ho veuen amb escepticisme o qüestionen si era necessari fer la inversió. «Eliminar les places d’aparcament no sé si és bo. Molta gent venia amb cotxe als comerços, aparcava un moment per recollir el que sigui i marxava. Veurem com va la cosa ara», comenta la Roser, veïna de la zona Reus Nord. Ara, pel que sembla, aquesta imatge es repetirà amb els vehicles aturats sobre el paviment on abans hi havia les places d’aparcament.
I ara què?
No obstant això, la reordenació urbanística del carrer Ample no ha fet res més que tancar un capítol. Segons estava previst, les obres de la primera fase acabarien al mes de juliol per tal de, durant el mateix estiu, donar pas a la segona fase que reformaria el carrer Ample entre la plaça del Víctor i la plaça de la Llibertat. Segons va avançar el Diari de Tarragona, la segona fase hauria de començar aquest setembre. Una actuació que segons la previsió inicial hauria de tenir una durada de tres mesos. A la vegada, es preveu que en poc temps finalitzi la intervenció en el carrer Alt de Sant Josep, que encara continua tallat al trànsit.
Alhora, cal no oblidar que encara queda una tercera fase, la qual afectarà la plaça de la Llibertat i la plaça del Pintor Fortuny. Segons les previsions inicials, aquesta hauria de començar al mes d’octubre i tindria una durada de cinc mesos. En aquest cas la superfície dedicada al vianant també incrementaria i s’introduirien fins a 330 metres quadrats de zona verda.