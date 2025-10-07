Urbanisme
El projecte de transformació del Carrilet rebrà un ajut de 6 milions d'euros
La resolució encara és provisional, però, quan esdevingui definitiva, permetrà accelerar l'execució de les fases
La transformació de l’entorn del Carrilet rebrà un ajut de poc més de 6 milions d’euros del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), un import que permetrà finançar un 40% de la inversió estimada per executar el projecte. La resolució encara és provisional i ha de passar un període d’al·legacions abans d’esdevenir definitiva. L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, explica que la subvenció «facilita que el projecte s’acceleri i pugui anar una mica més ràpid».
En el ple del present mes d’octubre, l’Ajuntament aprovarà la modificació urbanística necessària per tramitar la reforma de l’edifici del Mercat del Carrilet i el seu voltant. Es tracta d’un tràmit que permetrà encetar les licitacions dels diversos projectes i, de cara al 2026, ja s’espera que surtin a concurs públic les referents a la conversió del carrer de l’Escultor Rocamora —probablement, el que veurà resultats fefaents més de pressa— i a la remodelació de l’equipament destinat a la venda de producte fresc. «Sense modificació urbanística no podia tirar endavant el projecte», va expressar Guaita. «Per tant, anem tirant passes endavant amb la voluntat de completar les primeres modificacions urbanístiques, però també falcant la part econòmica», va subratllar la batllessa, que va mencionar que aquesta fase prèvia s’ha allargat una mica més en el temps fins que s’ha pogut resoldre la incògnita sobre el trasllat de l’estació d’autobusos.
La inversió calculada per desenvolupar la totalitat d’accions previstes al Carrilet és de 15 milions d’euros. És un desemborsament i una intervenció d’envergadura, de forma que l’Ajuntament de Reus està cercant fons de finançament que permetin agilitzar els avenços. A banda d’invertir-hi fons propis, la proposta que es presentarà al Pla de Barris i Viles de Catalunya tindrà en compte, també, el projecte de rehabilitació i connexió urbana del barri, que gira sobre els eixos del mercat i l’estació d’autobusos. «Estem atents a qualsevol convocatòria europea», va confirmar Guaita, tot destacant que l’actuació no abasta només un edifici, sinó que va «molt més enllà» i és «una transformació en molts àmbits», com la mobilitat sostenible, l’eficiència energètica o la pacificació d’espais en benefici de la ciutadania. «A començar la feina, que és el que toca», va rematar la regidora en cap de l’àrea d’Urbanisme, Marina Berasategui.
L’Ajuntament de Reus i la Generalitat de Catalunya van presentar el projecte consensuat de reordenació urbana i nous equipaments del Carrilet el passat juny. La principal novetat va ser la decisió d’allargar l’estació d’autobusos sota la plaça del Canal. Serà semisoterrada, tindrà il·luminació i ventilació naturals, es dibuixarà amb criteris de sostenibilitat i buscarà mitigar la contaminació visual i acústica. Segons es va detallar, es configuraran 16 andanes i 11 places per a l’aparcament dels autobusos, a més dels espais per a l’espera dels usuaris. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va actualitzar, en la seva visita institucional a Reus el 26 de setembre, que el Govern català preveu iniciar la redacció del projecte durant el 2026; una iniciativa que valora positivament tenint en compte que s’enllaça amb la connexió del tramvia del Camp de Tarragona i la futura estació de Reus-Bellissens.
El projecte també contempla la prolongació de zones verdes, així com la reforma del Mercat del Carrilet i l’alçament de diversos equipaments, habitatges i serveis. A més, es reformarà el carrer de l’Escultor Rocamora.
