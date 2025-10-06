Nadal
Reus comença la instal·lació de l’enllumenat de Nadal pels carrers pròxims al centre
Les decoracions es poden veure per carrers com el de Sant Llorenç o el de Mare Molas, així com pel passeig de Prim
Alguns carrers de Reus ja llueixen l'enllumenat nadalenc. L'Agència Reus Promoció va avisar el veïnat que durant el mes de setembre començarien els treballs d'instal·lació dels ornaments i, durant la primera setmana d'octubre, carrers com el de Mare Molas i el de Sant Llorenç o el passeig de Prim ja estan empolainats i preparats per celebrar les festes.
La regidora en cap de l'àrea de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, detalla que, si bé l'eix comercial de Llovera i Monterols continuarà sent distintiu, s'actuarà perquè les vies limítrofes es vegin «ben guarnides i ben atraients» perquè siguin un reclam per a passejar i comprar en els seus comerços.