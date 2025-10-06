Memòria
Setanta anys de rutes a dues rodes
El Vespa Club Reus va celebrar l’aniversari al Mercadal amb 132 vehicles
Pau i tranquil·litat es respirava ahir diumenge 5 d’octubre a la plaça del Mercadal de Reus en una matinada qualsevol de diumenge. Unes poques persones passejaven mentre la majoria de les terrasses eren tancades per respectar el descans dominical. Però, sobtadament, es va començar a sentir una simfonia metàl·lica i preciosa amb el petardeig inconfusible del motor de dos temps. Al cap de poc, la plaça que havia estat en calma fins aleshores va començar a ser envaïda per obres d’art sobre rodes construïdes fa més de mig segle. Més d’un centenar de vespes dels anys cinquanta van entrar a la plaça a fila de dos a través del carrer de la Mar i van començar a col·locar-se en bateria.
El Vespa Club Reus celebrava el 70è aniversari de l’entitat retornant a la plaça que el 29 de juny de 1955 els havia vist néixer amb fins a 132 vehicles inscrits. El president de l’entitat, David Rodríguez, celebrava el goig que feia la plaça plena d’exemplars d’aquella icònica motocicleta: «Venir a la plaça del Mercadal on l’entitat va ser fundada l’any 1955 és una cosa que ens fa molta il·lusió i ho estem gaudint amb una participació que no ens esperàvem que fos tan alta».
A més, va remarcar que tenien moltes ganes de poder celebrar l’efemèride després que no fos possible el passat 5 de juliol. En aquella ocasió, el consistori reusenc es va negar a permetre la celebració al Mercadal argumentant que es volia protegir «el paviment de pedra de Montblanc, considerat patrimoni» i per aquest motiu es va proposar la plaça de la Llibertat com a alternativa. Per la seva banda, el club va decidir rebutjar el canvi de lloc en considerar que la justificació era «absurda». «Aleshores, vam tornar a parlar amb l’Ajuntament i els vam demostrar que el que anàvem a fer no suposava cap greuge per l’espai, sinó que era un tema de memòria històrica. I ho hem aconseguit», va defensar Rodríguez.
Un convidat il·lustre
No obstant això, per celebrar aquesta ocasió especial també s’hi van afegir altres participants amb més de dues rodes. Va ser el cas d’una unitat d’Isetta i una altra de Biscúter, models de microcotxes molt coneguts de la dècada dels cinquanta. Ara bé, entre aquests convidats el més especial va ser un que va estar present durant la fundació del Vespa Club Reus l’any 1955; un Citroën Traction Avant matriculat aquell mateix any. Precisament, aquesta unitat va servir com a cotxe oficial de l’aleshores alcalde de Reus, Joan Bertran, i apareix en una de les fotografies fetes ara fa setanta anys estacionat davant la porta de la casa consistorial i envoltat de vespes. «De fet, porta una placa que testimonia que era propietat de l’Ajuntament de Reus. Ara li pertany a un col·leccionista privat, amic del club, i ens agradava la idea que avui fos present», va apuntar el president del Vespa Club Reus.
