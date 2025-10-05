Futbol
Nàstic i Reus FC Reddis podrien reeditar el derbi a la primera ronda de Copa del Rei
El dilluns se celebra el sorteig on hi ha possibilitats reals que el partit es doni
El dilluns a partir de les 13 hores comença el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei i hi ha possibilitats que el Nàstic i el Reus FC Reddis reeditin el derbi a la primera ronda. Tarragonins i roig-i-negres es van classificar per a participar en el play-off d’ascens i per pujar de categoria respectivament. Enguany hi ha una principal novetat: la primera i segona ronda de la Copa es disputarà amb un criteri de proximitat geogràfica, fet que augmenta les possibilitats del derbi.
El Nàstic i el Reus formen part del bombo del grup 2 en el qual hi ha navarresos, aragonesos, balears i catalans. El Nàstic només pot jugar amb equips de Segona Federació i, entre els set rivals, hi ha el Reus. Pel que fa als reusencs, aquests poden jugar contra un Segona Divisió, entre els quals figuren el Real Zaragoza, el Huesca i l’Andorra, i un Primera Federació, on hi ha el Nàstic.
Si el derbi es dona, aquest es jugarà a l’Estadi Municipal de Reus, en ser equip d’inferior categoria, a partit únic els dies 28, 29 o 30 d’octubre.