Cultura
El Festival Accents celebra la seva dotzena edició amb gairebé 30 concerts
Es tracta d’una programació que combina veterania i emergència tot combinant estils diversos.
El Festival Accents celebra aquesta tardor la dotzena edició amb prop d’una trentena de concerts programats entre la ciutat de Reus i vuit subseus: La Selva del Camp, Cambrils, Riudoms, Botarell, Vilaplana, El Morell, Constantí i L’Argentera.
La programació combina artistes veterans i emergents i abraça una gran diversitat d’estils musicals: rock, mestissatge, música experimental, folk i cançó d’autor. La direcció artística, liderada per Isaac Albesa, manté una proposta paritària amb presència d’artistes de tots els Països Catalans, així com de diferents punts de l’Estat, com Andalusia, Madrid o el País Basc.
El festival s’obrirà el 5 d’octubre a Botarell amb Litúrgia de rock and roll de Joan Reig i es tancarà el 13 de desembre al Teatre Bartrina amb la mallorquina Maika Makovski i el seu disc Búnquer Rococó. Entre les grans cites d’aquesta edició destaquen noms com Maria del Mar Bonet, Soleá Morente, Andrea Motis, Pau Vallvé, Quimi Portet o Amparanoia, a més de propostes més trencadores com Niña Coyote eta Chico Tornado o el tribut a The Cure, Obscure.
Més enllà de Reus, les subseus del festival també acolliran actuacions de primer nivell que portaran la música d’autor a diversos racons del territori. Hi passaran artistes com Blaumut, Verdcel, Alidé Sans, Anna Roig i Carles Belda, Maria Coma o Miquel Gil, reforçant el caràcter descentralitzat i de proximitat que defineix l’Accents.
Novetat 2025: concerts ocults
Enguany, el festival incorpora els concerts ocults, organitzats amb el col·lectiu Espais Ocults, que tindran lloc a indrets singulars de Reus: Mas Tallapedra (26 d’octubre, Amaia Miranda) i Església de Sant Bernat Calvó (27 d’octubre, Athanàgia), incloent-hi una visita guiada abans del concert.
El Festival també ofereix activitats complementàries, com les presentacions de llibres de Juantxo Skalari (27 de novembre, Taverna Despertaferro) i Quimi Portet (4 de desembre, Centre de Lectura). A més, el Bar Campus acollirà una exposició fotogràfica de Claudia Win i Verdcel oferirà un concert formatiu al Morell.
Les entrades ja estan disponibles a les plataformes de venda de cada teatre. Per primera vegada, s'ofereix un abonament amb un 20% de descompte pels quatre concerts del Teatre Fortuny.