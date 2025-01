La campanya de Nadal atrau un 2,9% més de gent a Reus i supera els 2,6 milions de visitants

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya de Nadal de 2024-2025 a Reus tanca amb un increment de visitants del 2,9%, assolint la xifra total de 2.638.895 persones. «Cada any ens marquem uns objectius molt alts, però amb la convicció que la ciutat sempre els pot assolir», afirma l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.

En aquest sentit, l’alcaldessa fa valdre la transversalitat de la campanya de Nadal reusenca, amb un paper important del teixit comercial, però també cultural i veïnal. «La campanya de Nadal és la campanya de projecció de ciutat més important que tenim al llarg de l’any, més que res, perquè és la més llarga», apunta la regidora Llauradó.

«Enguany els objectius eren ambiciosos, però els hem assolit. Hem fet de Reus una de les ciutats referents durant la Campanya de Nadal en l’àmbit català, i els indicadors ho avalen», defensa la regidora. A part de les dades de visitants, la regidora assenyala altres dades com l’ús dels aparcaments municipals, que va sumar un total de 306.814 usuaris, que suposa un increment del 6,6% respecte a l’any anterior.

Les visites a l’Espai Un Nadal Rodó, que posteriorment es va convertir en el Campament Reial, van sumar més de 100.000 visitants i el Gremi de Firaires va calcular gairebé uns 35.000 nens i nenes que van pujar a alguna de les atraccions de la fira instal·lada a la plaça Anton Borrell.

Per un altre costat, els Mercats de Reus fan un balanç positiu i entre els dos mercats van repartir més de 200.000 butlletes. La campanya als mercats clourà aquesta setmana amb el resultat del sorteig que repartirà 4.000 euros en vals de compra. Pel que fa a equipaments turístics, els visitants al Gaudí Centre han augmentat en un 6%, amb 2.368 visitants, i les persones que van recórrer la Ruta del Modernisme van incrementar en un 20%.

Respecte als hotels, l’ocupació hotelera va ser del 64%, assolint el seu pic per Cap d’Any en què van arribar al 100%. Finalment, en esdeveniments multitudinaris pels carrers de la ciutat, la Cavalcada de Reis va aplegar a unes 55.000 persones i l’encesa de llums de Nadal i la festa de Cap d’Any van omplir la plaça del Mercadal.

Aspectes a millorar

Des de l’equip de govern asseguren que ja pensen en l’any vinent, perquè tot i la valoració positiva de la campanya d’enguany, reconeixen que hi ha punts a millorar. Per un costat, els comerciants finalitzen amb un sabor agredolç. «El sector privat ha tingut una bona campanya en general, però la vam començar amb reticències i por perquè les compres van arribar tard», apunta Víctor Perales, membre de la junta del Tomb de Reus.

A més, una altra reclamació des del sector comercial és una major distribució de l’enllumenat nadalenc que, al seu entendre, s’ha concentrat massa a l’eix Llovera i Monterols. «Tenim un contracte plurianual de 3 anys per l’enllumenat, que ho vam fer per tenir una bonificació en el preu. Això ens limita, però intentarem parlar amb les empreses adjudicatàries per intentar resoldre-ho», respon la regidora de Projecció de Ciutat.

Per una altra banda, l’èxit de visitants comporta un problema amb els aforaments dels espais. «Hi ha molts espais de la campanya de Nadal que hi ha aglomeracions perquè són activitats amb molta gent. Des de l’equip de govern ja hem començat a parlar perquè hi pugui haver com més gent millor, però que es pugui circular amb seguretat», afirma la batllessa de Reus. «El Parc de Nadal hi va haver dies que van haver de deixar de permetre entrar a la gent perquè estaven al límit d’aforament, així que hem de veure si és possible augmentar l’espai per tenir més aforament», reflexiona l’alcaldessa.