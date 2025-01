La campanya de Nadal de Reus tanca amb bones vendes, però amb deures pendents de cara al 2025

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya de Nadal a Reus finalitza amb una valoració positiva generalitzada per part del teixit comercial de la ciutat, però amb lliçons i aspectes a millorar de cara l’any vinent. Víctor Perales, membre de la junta del Tomb de Reus, apunta que la campanya ha anat de menys a més: «La campanya de Nadal ha estat positiva pel Tomb, però les compres han arribat bastant tard». A la vegada, el membre de la junta del Tomb de Reus assegura que «s’han superat els números de l’any passat». Una opinió amb la qual coincideix el president de l’Associació de Comerciants del Pallol, Pau Salvadó: «Les opinions que hem recollit fins ara són molt satisfactòries i ha estat una bona campanya, encara que potser va costar una mica al començament».

No obstant això, aquesta problemàtica no l’han detectat des de la Fira Reus Centre Comercial, en què la seva gerent, Patricia Perugini, assegura que «respecte a l’any passat hem percebut que la gent s’ha avançat amb el tema de les compres des del novembre. Ha estat molt bona campanya i ho hem notat en el servei d’empaquetatge que ha incrementat en un 30% la seva activitat». Una valoració també positiva és la que fa la presidenta de la Unió de Botiguers de Reus (UBR), Rosa Lucas, que assegura que «la campanya ha estat bastant positiva, més o menys igual que la de l’any passat, i durant tot el mes de desembre hem tingut moltes vendes».

A més, cal tenir en compte que la campanya de Nadal cada vegada és més llarga. Enguany va iniciar amb l’encesa de les llums de Nadal el 28 de novembre i es va allargar fins al 6 de gener, el Dia de Reis. «Abans s’acumulava tot en uns dies més concrets i ara, que la campanya és més llarga, tot s’ha de treballar més. Però en general la campanya continua sent positiva», opina la presidenta de la UBR. Per la seva banda, Salvadó considera que «potser sí que la gent s’esgota una mica, però també està bé que no es concentri en quatre dies concrets». «Hem tingut 40 dies de campanya de Nadal. En l’època just després de la pandèmia la gent estava boja per sortir i tot era xampany i galetes, però ara la cosa s’ha relaxat i la campanya serà més o menys llarga, però això no ha evitat que la gent fes les compres més cap al final», valora Perales.

Les llums, millorables

Per un altre costat, l’Ajuntament de Reus va anunciar a bombo i plateret una important inversió per tenir «les millors llums de Nadal de Catalunya». Així i tot, en aquest punt els botiguers coincideixen en què podria haver estat més repartit. «Potser cal reforçar una mica més alguns carrers que quedaven apagats i el pressupost s’ha centrat massa en l’eix de Llovera i Monterols», critica el president de l’Associació de Comerciants del Pallol. En aquest sentit, des del Tomb de Reus hi coincideixen: «Llovera i Monterols són carrers importants, però no són tot Reus. Els comparaves amb Galanes o Galera i no hi havia color». Per la seva banda, Lucas defensa que s’hauria d’haver il·luminat més altres espais com el Tomb de Ravals.

Les rebaixes

Per un altre costat, arriba l’època de rebaixes que s’encara des de posicionaments diferents. «Gener i febrer sempre són dos mesos molt durs i com ha estat una campanya llarga, pensem que hi haurà una repercussió negativa en les rebaixes», prediu Rosa Lucas. «Hi ha hagut una bona venda i s’han rebaixat estocs, però hi ha descomptes importants i ha començat bé el gener», preveu Salvadó. Per la seva banda, la gerent de la Fira Reus Centre Comercial assegura que continua movent-se un important volum de gent tot i finalitzar les vacances: «Els primers 9 dies de gener hem vist a molta gent i les botigues aprofiten. A més, hem arrencat amb descomptes molt potents».