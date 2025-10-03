Municipal
Aigües de Reus restaura el dipòsit Vell, d'estil modernista i amb 12.000 metres cúbics de capacitat
La ciutadania podrà visitar les instal·lacions, de Pere Domènech, aquest cap de setmana després de vuit anys
Aigües de Reus ha inaugurat aquest divendres el dipòsit Vell, projectat l'any 1929, una obra modernista de gran valor patrimonial després de reparar-lo. Les obres estan a punt d'enllestir-se i dilluns es començarà a omplir d'aigua.
Tot i que s'havia atribuït el disseny i l'obra a Pere Caselles, l'arquitecte de l'Ajuntament ara fa cent anys, recentment s'ha certificat que l'autor del projecte va ser Pere Domènech i Roura, fill del cèlebre arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner.
La ciutadania podrà visitar l'espai aquest cap de setmana a través de les visites organitzades per Reus Ocult després de vuit anys. El dipòsit té una capacitat de 12.000 metres cúbics i emmagatzema aigua per donar servei a la ciutat durant tres dies.