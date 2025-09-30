Patrimoni
El Reus Ocult descobrirà els secrets de vuit espais de la ciutat aquest cap de setmana
Es podran visitar indrets com el Centre de Lectura i Redessa Viver
El Reus Ocult permetrà descobrir els secrets de vuit indrets de la ciutat en la seva onzena edició, que tindrà lloc els dies 4 i 5 d’octubre. La iniciativa pretén «valorar el patrimoni i fomentar la mirada crítica i curiosa dels diferents espais que tenim a la ciutat, que ens envolten, que ens inquieten, i que, a vegades, ens interpel·len», va expressar Coia Domingo, presidenta de l’associació Espais Ocults.
En concret, aquest cap de setmana, els curiosos tindran la possibilitat d’endinsar-se al Dipòsit Municipal d’Aigua, l’Escola Pompeu Fabra, la seu dels Armats de la Sang, el Centre de Lectura, El Círcol, el barri Fortuny, Redessa Viver o la Granja Roca Soldevila —un complex que ja va obrir portes l’any passat i que, malgrat superar el miler de visites, no va poder ser contemplada per tots els interessats—. El conseller delegat de Redessa i regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, va assenyalar que «Reus té alguna cosa que el fa especial» i que l’operatiu de l’activitat «és un autèntic regal per a la ciutat».
A més, l’organització ha preparat tres rutes. Una d’elles recorrerà el passeig de Mata, el més antic de la ciutat, el «més maltractat i transformat», va narrar Joan Alonso, voluntari del Reus Ocult. Hi haurà un trajecte de caràcter literari, anomenat Reus, amb veus de dona. Es tracta d’un itinerari que cerca «donar visibilitat a les escriptores i creadores reusenques a través dels seus textos i testimonis». La tercera proposta tindrà només 300 metres de llargària, però permetrà «descobrir racons ocults» del cor de Reus a través de la geologia urbana. «És una passejada curta, però plena de sorpreses», va comentar Alonso. El punt de partida serà el Museu Salvador Vilaseca.
Addicionalment, Domingo va avançar que la programació no acabarà diumenge, sinó que es col·laborarà amb els festivals Accents i Muses a través de «concerts ocults», que permetran visitar espais, gaudir de l’art i degustar un vermut.
Un centenar de voluntaris
Coia Domingo va remarcar que la «peça clau» per al funcionament de Reus Ocult «són els voluntaris». Ja són gairebé un centenar de persones que donen suport a l’activitat de manera altruista. També va mencionar que un dels factors que certifiquen que la gent «s’ho passa bé» és que «molts repeteixen».
La presidenta de l’associació va subratllar que «ens agrada molt que sigui tan transversal, tenim gent gran i joves». A més, va posar en relleu la tasca dels guies, que no són professionals, sinó gent «apassionada pel patrimoni» a qui es facilita la informació bàsica per donar a conèixer els detalls de l’indret, però que, en molts casos, «després busquen, troben i ens enriqueixen la visita».
