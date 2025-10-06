Infraestructures
Endesa tramita permisos per soterrar les torres del Pinar de Reus i avança en la redacció del projecte
L’objectiu és que les obres a la urbanització hagin conclòs abans d’acabar el 2027
A poc a poc, el somni dels veïns de la urbanització del Pinar de veure soterrades les torres elèctriques és més a prop de convertir-se en una realitat. Fonts d’Endesa assenyalen que, en aquests moments, s’està «en la fase tècnica de redacció del projecte, molt avançada». En paral·lel, la companyia està tramitant els permisos corresponents per poder executar l’obra.
L’objectiu amb què treballa l’empresa és que les obres hagin acabat abans de la conclusió del 2027. El responsable de construcció de la zona de Tarragona i Lleida d’E-distribución Redes Digitales, Emili Fort, va apuntar el desembre de l’any passat que esperava que els projectes fossin aprovats a finals del 2025 i que la intervenció sobre el terreny pogués encetar el 2026, atès que requerirà un termini mínim de 18 mesos i inclourà l’obertura d’una rasa, el traçat de la nova línia, la desconnexió de l’aèria, l’entrada en funcionament de la soterrada, la retirada dels cables i el desballestament de les torres. Així i tot, l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) va fixar l’any 2029 com a límit.
El 30 de desembre del 2024, els ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp van signar els convenis que permetran soterrar la línia d’alta tensió a l’altura de la urbanització del Pinar. En concret, van donar conformitat a dos documents, que regulen la relació econòmica i tècnica entre els consistoris i amb l’empresa E-distribución Redes Digitales. El cost de l’operació s’estima en 3,6 milions d’euros, a falta que el projecte concreti l’import final, i es finançarà en bona part gràcies a una subvenció de l’ICAEN de gairebé 2,5 milions d’euros. La part restant anirà a càrrec dels dos municipis. Castellvell n’assumirà un 20,5% i Reus, un 79,5%. Una vegada es completi el soterrament, els consistoris executaran una petita modificació urbanística per adaptar l’avinguda.
Reivindicació veïnal històrica
El soterrament de les línies d’alta tensió Reus-Valls i Reus-Seròs a l’altura de la urbanització del Pinar respondrà a una reclamació històrica del veïnat, que durant dècades ha treballat per aquesta meta. El compromís d’enretirar-les es va establir el 2006, però la crisi econòmica i la falta d’entesa van impedir convertir-lo en realitat.
Reus
Reus i Castellvell del Camp signen els acords per soterrar les torres del Pinar
Miquel Llaberia
Reus
Les torres del Pinar haurien de desaparèixer abans que acabi el 2027 i costaran uns 3,6 MEUR
Sergi Peralta Moreno