Reus i Castellvell del Camp signen els acords per soterrar les torres del Pinar

Publicat per Miquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Ajuntaments de Reus i Castellvell del Camp van signar ahir els dos convenis pel soterrament de la línia d’alta tensió en el seu pas per la urbanització del Pinar. Per un costat, un dels convenis signat és entre els dos consistoris veïns on es determina com s’executarà l’obra i quina part econòmica assumirà cadascun. L’altre conveni inclou també a Endesa, a través de l’empresa E-distribución Redes Digitales, que serà l’encarregada de l’execució de les obres. La companyia signarà ben aviat els acords per via telemàtica.

«Els dos ajuntaments teníem la voluntat de desenvolupar urbanísticament aquella zona i les torres són un problema que els veïns també fa molts anys que reivindiquen», apunta l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita. Per la seva banda, l’alcalde de Castellvell del Camp, Josep Manel Sabaté, assegura que és «un dia històric». «Fa molt de temps que ho treballem. El conveni es va signar l’any 2006 i no es va poder dur a terme. Després l’any 2019 no es va poder tirar endavant i, com que ens van dir que no podia ser, vam continuar insistint a tot arreu perquè s’atenguessin les demandes dels veïns del Pinar tant de Castellvell del Camp com de Reus», recorda el batlle.

Moment en què l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i l’alcalde de Castellvell del Camp, Josep Manel Sabaté, signen els convenis pel soterrament de les torres de la urbanització del Pinar.ACN

«Les obres són 3,5 milions d’euros a l’espera de què tiri endavant el projecte i coneguem quin serà l’import final, però comptem amb una subvenció de l’ICAEN de 2,4 milions d’euros i els 1,1 restants els subvencionaran els dos ajuntaments per la part proporcional que els pertoca als dos municipis, a Castellvell del Camp un 20% i un 80% al de Reus», detalla Guaita.

Pel que fa als terminis de l’obra, segons va poder saber Diari Més la subvenció de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) fixa l’any 2029 com a límit. No obstant això, Endesa assegura que si tot va bé les obres podrien estar finalitzades a finals de l’any 2027. Una versió que corrobora Emili Fort, responsable de construcció de la zona de Tarragona i Lleida de la companyia E-distribución Redes Digitales: «No tenim una data marcada. Ara començarem els projectes i això tindrà després una licitació. Esperem que a finals del 2025 els projectes siguin aprovats i tinguem el material, l’any 2026 comencin les obres i a finals del 2027 estigui enllestit».

Per tant, el següent pas és treballar en els projectes del soterrament de les torres. En aquest ja hi treballen els tècnics dels dos consistoris i, segons Sabaté, el millor escenari és que «es treballi entre els dos ajuntaments». «El més normal seria que l’avinguda quedi tota igual, no com ara passa que una part és la de Castellvell del Camp i l’altra la de Reus. Com és la mateixa avinguda ens intentarem adaptar el màxim possible i posar-nos d’acord», defensa el batlle de Castellvell del Camp, una opinió que la seva homònima reusenca hi coincideix. «Ha de tenir una coherència. Som dos municipis limítrofs i no cal que es noti molt quan acabes un i comences l’altre», afegeix Sandra Guaita.

Com seran les obres

El soterrament de les deu torres d’alta tensió que creuen la urbanització del Pinar, dues a Castellvell del Camp i vuit a Reus, iniciarà amb l’obertura d’una rasa i es traçarà una nova línia que substituirà l’aèria. Una vegada el soterrament estigui completat i es comprovi que tot està en ordre, es desconnectarà la línia aèria i entrarà en servei la subterrània. D’aquesta manera, les torres quedaran sense tensió. Aleshores, es retiraran els cables i es desballestarà l’estructura de ferro de les torres, amb la corresponent gestió dels residus.