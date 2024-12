Les torres del Pinar haurien de desaparèixer abans que acabi el 2027 i costaran uns 3,6 MEUR

Publicat per Sergi Peralta MorenoMiquel Llaberia Verificat per Creat: Actualitzat:

Les torres del Pinar estan cada vegada més a prop de desaparèixer. L’Ajuntament de Reus aprovarà demà, en Junta de Govern Local, els convenis amb el consistori de Castellvell del Camp —per regular el finançament que aportarà cada part— i l’empresa e-distribución Redes Digitales (Endesa) per a procedir amb el soterrament de les línies d’alta tensió Reus-Valls i Reus-Seròs en el seu pas per la urbanització. Castellvell del Camp ja va completar el tràmit en el darrer ple.

Per la seva banda, Endesa, que s’encarrega de redactar el projecte i executarà les obres, afirma que, «si tot va en ordre» i no sorgeixen impediments, la intervenció hauria de quedar enllestida abans de la conclusió del 2027. L’Institut Català d’Energia (ICAEN) va fixar el 2029 com a límit. En aquests moments, es calcula que els treballs tindran un cost de 3,6 milions d’euros, si bé la xifra encara podria variar.

Havent rebut ja una subvenció de 2.457.114 euros per part de l’ICAEN, la capital del Baix Camp farà el seguiment d’unes obres que executarà Endesa. La batllessa de Reus, Sandra Guaita, expressa que «després d’un any de treball intens, estem satisfets de tenir a tocar la solució a una reivindicació històrica dels veïns de la urbanització».

El seu homòleg a Castellvell del Camp, Josep Manel Sabaté, explica que el següent pas serà la signatura simbòlica «entre els alcaldes». «Si no passa res, ja es podrà fer realitat», apunta. Fonts d’Endesa informen que, amb una signatura del conveni que «sembla que és imminent», el següent objectiu serà acabar de redactar el projecte executiu, és a dir, «definir com es farà tot».

Aquest procés implica analitzar els agents del territori, tant administracions públiques com particulars, afectats pel desenvolupament de la iniciativa i sol·licitar els permisos pertinents per dur-la a terme. Amb això a les mans, es concretarà l’abast definitiu de l’obra «i, en conseqüència, quin cost té». Endesa recorda que serà la companyia qui executarà l’actuació, «però la sufraguen les administracions».

Una vegada sobre el terreny, caldrà, en primer lloc, obrir una rasa i traçar la nova línia que substituirà l’aèria. Una vegada la línia soterrada estigui completada i es comprovi que tot està en ordre, es procedirà a desconnectar l’aèria i entrarà en servei la subterrània. Les torres quedarien sense tensió.

L’últim pas serà la retirada dels cables i el desballestament de l’estructura de ferro, les torres pròpiament, amb la corresponent gestió dels residus. Fonts d’Endesa confirmen que, «si tot va en ordre», la voluntat és que «tot estigui enllestit» abans que acabi el 2027. L’Ajuntament de Reus va anunciar al maig que, després, executarà una petita intervenció «per deixar acabada l’avinguda».

Reclamació veïnal històrica

El soterrament de les línies d’alta tensió a l’altura de la urbanització del Pinar és una reivindicació històrica del veïnat i un objectiu de l’administració pública. El compromís d’enretirar-les es va establir el 2006, però la crisi econòmica i la falta d’entesa van impedir convertir-lo en realitat. El president de l’associació de veïns del Pinar, Anton Sotorra, va comentar el maig que s’estava començant a veure «la fi de tota aquesta feina feta durant més de 50 anys».