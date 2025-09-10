Societat
La Unitat d'Investigació Clínica de l'IISPV es posarà en marxa el 2026 i donarà servei a uns 850.000 usuaris
El secretari d'estat de Ciència destaca la qualitat clínica i la digitalització del projecte per fer assajos
El secretari d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz, ha afirmat que la creació de la Unitat d’Investigació Clínica (UIC), impulsada per l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili de Reus (IISPV), és un projecte importantíssim per a la recerca clínica del sud de Catalunya.
El Ministeri ha invertit 4.312.240 per impulsar assajos clínics des de la fase 1 a la 4. Segons Cruz, la proposta de l'IISPV destaca per la seva qualitat clínica i per la innovació en les infraestructures digitals. "La proposta digital era una de les millors", ha dit. Està previst que la nova unitat es posi en marxa a principis de 2026 i estigui a ple rendiment a finals d'any. Aquesta donarà cobertura a uns 850.000 usuaris de tota la demarcació.