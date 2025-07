Què s’investiga als laboratoris?

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

Està d’aniversari. L’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) va bufar, el 14 de juliol, vint espelmes. «Fa vint anys, els centres de recerca que hi havia a la demarcació van decidir fer un pas», introduïa Lluís Gallart, director del Biobanc i responsable de les plataformes de suport científic de l’entitat. Des d’aquell llunyà 2005, la unió de la xarxa hospitalària i universitària ha esdevingut un referent en la recerca biomèdica, no només a la província, sinó a escala estatal. Per celebrar l’efemèride, els investigadors van decidir obrir les portes dels seus laboratoris.

El recorregut va iniciar per l’àrea de l’oficina tècnica i, a continuació, els participants van baixar una planta. Res més empènyer la porta, apareixia un gran cartell, anunciant «un dels projectes estrella»: la Unitat d’Investigació Clínica (UIC). En construcció i amb previsió d’estar en funcionament a finals del 2026, permetrà dur a terme investigació clínica en fase 1, la més experimental. S’encetarà pel camp de l’oncologia i tindrà un abast territorial. «Un fàrmac, des que inicia la fase 1 fins que arriba a les farmàcies, pot arribar a tenir una vida de 7 o 8 anys. En patologies com l’oncologia, és una finestra temporal que és un luxe; quan es descobreix un fàrmac, és important que els nostres malalts puguin tenir-lo al seu abast com més aviat millor», explicà Gallart.

En endinsar-se als laboratoris, els ulls s’obriren de bat a bat i les mans es refugiaren a les butxaques, temoroses de tocar res. Alexios Manidis i Sara Bernardo, del grup de recerca NeuroÈpia, estan investigant com afecta la nutrició de la mare al desenvolupament cerebral del nadó. La hipòtesi és que els fills de les dones que van menjar més ultraprocessats —amb additius, conservants, colorants, etc.— durant l’embaràs tenen pitjors habilitats del llenguatge. No només això: estan veient com una mala alimentació pot acabar alterant físicament l’estructura del cervell. L’espant es deixava notar entre els assistents. «Estem parlant d’un consum repetitiu i abusiu i en etapes clau: no et moriràs per menjar-te un Donut», van córrer a calmar.

Després tocava parlar, precisament, d’ulls. L’enginyer biomèdic Eugeni Garcia, del servei d’Oftalmologia, va explicar que s’ha dissenyat un algoritme d’intel·ligència artificial que permet detectar la retinopatia diabètica, una afecció derivada de la diabetis tipus 2 que causa anomalies dels vasos sanguinis de la retina. «Actualment, hi ha molta llista d’espera en tots els serveis i el que es vol és que, als CAP, els metges de famílies puguin fer la retinografia i consultar la IA per saber quin tipus d’afecció hi ha», va detallar.

Són 20 anys, però l’IISPV vol continuar sumant-ne. El gerent de l’entitat, Francesc López, va afirmar que el principal repte és «poder créixer». «És molt difícil mantenir el talent i necessitem més espai, més recursos, per poder sustentar la gent i continuar tenint una investigació excel·lent al territori», va expressar.