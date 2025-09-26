Política
El Govern portarà a la taula bilateral amb l'Estat la reforma de la residència ICASS de Reus si no es resol en un mes
Dalmau assegura que l'executiu està "compromès" amb la inversió en el centre geriàtric i demana disculpes pel retard
El Govern portarà a la taula bilateral Generalitat – Estat la reforma de la residència de l'ICASS de Reus per tal de desencallar les obres si aquesta qüestió no es resol en el termini d'un mes. Ho ha avançat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en una vista a Reus. L'equipament està tancat des del juliol de 2024 per unes deficiències que tenia l'estructura, però més d'un any després encara no ha començat la rehabilitació. Dalmau ha explicat que estan "treballant" amb el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social, de qui és propietat l'edifici, un acord que permeti afrontar la reforma. El conseller ha insistit que l'executiu està "compromès" amb aquesta inversió i ha demanat disculpes: "A tots ens agradaria que anés més ràpid".
El conseller ha visitat la capital del Baix Camp aquest divendres al migdia per tractar diversos projectes i qüestions que afecten la ciutat. L'alcaldessa, Sandra Guaita, ha explicat que han parlat sobre la futura estació d'autobusos, el pavelló del Molinet, polítiques d'habitatge o la implementació de la intel·ligència artificial a l'administració.
Dalmau també ha destacat la segona fase del TramCamp, que s'acaba d'adjudicar l'estudi informatiu. Creu que és una "necessitat per vertebrar la segona àrea metropolitana de Catalunya". "El futur ens el juguem en aquesta fase dos", ha assenyalat, ja que aquesta contempla la unió de les ciutats de Tarragona i Reus, i la costa.