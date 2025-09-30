Societat
El Vespa Club Reus podrà fer la foto commemorativa del 70è aniversari al Mercadal
En un inici l'Ajuntament va rebutjar fer l'acte al Mercadal per tal de «protegir» l'espai
El Vespa Club Reus celebrarà finalment el 70è aniversari de l’entitat amb la fotografia commemorativa a la plaça del Mercadal, recordant a la foto feta el 29 de juny de l’any 1955, el dia del naixement de l’entitat. Un fet que s’havia mantingut com una tradició i que en anys posteriors s’havia tornat a fer i aquesta era la voluntat per part del club el passat 5 de juliol, passada la Festa Major de Sant Pere. No obstant això, l’Ajuntament de Reus es va negar amb el motiu de protegir «el paviment de pedra de Montblanc, considerat patrimoni». Un argument que des de l’entitat es va considerar «absurd» i, per aquest motiu, no es va acceptar l’alternativa proposada pel consistori d’organitzar l’acte a la plaça de la Llibertat.
Ara bé, segons expliquen des del Vespa Club Reus a Diari Més, de cara la Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia es va sol·licitar novament a la regidoria de Cultura dur a terme l’acte a la plaça del Mercadal i, en aquesta ocasió, s’ha permès. Per aquest motiu, el diumenge 5 d’octubre a les 10p hores l’entitat es reunirà davant del Santuari de Misericòrdia on exposaran Vespes i Lambrettes dels anys cinquanta i, finalment, duran a terme un recorregut pels carrers de la ciutat fins a la plaça del Mercadal, on faran la fotografia commemorativa. A hores d’ara l’acte ja compta amb una vuitantena d’inscrits.
Reus
Miquel Llaberia