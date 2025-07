El Vespa Club Reus es queda sense celebració d’aniversari al Mercadal

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

El Vespa Club Reus denuncia que l’Ajuntament de Reus no els va permetre celebrar l’acte de commemoració del 70è aniversari de l’entitat a la plaça del Mercadal el passat 5 de juliol. Des de l’entitat, nascuda pel dia de Sant Pere de l’any 1955, va fer la petició el passat mes de maig per obtenir el permís d’ús de l’espai públic de la plaça Mercadal al matí del dissabte 5 de juliol, passada la Festa Major.

No obstant això, des del consistori se’ls va respondre amb una negativa i se’ls va oferir com a alternativa dur a terme l’activitat a la plaça de la Llibertat. «Nosaltres ho volíem fer a la plaça del Mercadal per la tradició. Hi ha una foto del 29 de juny de l’any 1955, quan es va fundar l’associació, amb totes les vespes a la Mercadal. Aleshores, per commemorar els anys o dates importants sempre hem volgut repetir aquella foto allí», explica el president de l’entitat, David Rodríguez.

Una celebració que en altres ocasions havia estat possible, però enguany no ho ha estat: «No fem gran cosa, arribem amb les vespes i les col·loquem perquè estiguin exposades. Aleshores les poden veure la gent i els més grans les recorden i els més joves les descobreixen. Finalment, fem la fotografia. A més, la idea és que siguin motos d’aquella època, per aquest motiu només anirien vespes matriculades als anys 50, així que haurien sigut unes 15 o 20 motocicletes», explica Rodríguez.

Per aquest motiu, des de la junta de l’entitat es va decidir rebutjar l’alternativa i van respondre a la carta demanant que l’Ajuntament reconsiderés la decisió. «Tampoc volíem causar un gran enrenou. No anàvem a posar tanques, equips de música ni res. Volíem la fotografia per la història, dues hores i seríem fora. I si calia, anàvem fins a la plaça amb les vespes apagades, el que calgués, però volíem que fos a la plaça del Mercadal», insisteix.

Malgrat tot, la resposta del consistori reusenc va continuar sent negativa amb la justificació que només s’hi permetien «activitats organitzades per les regidories» i per protegir «el paviment de pedra de Montblanc, considerat patrimoni».

Uns motius que el president del Vespa Club Reus considera «absurds»: «Cada matí hi accedeixen camions i furgonetes de transport per proveir als comerços de la plaça i trepitgen tota la plaça. Vehicles que pesen molt més que una vespa de fa setanta anys. No té cap sentit i no entenem que ens hagin tractat així».

«Respectem que la plaça del Mercadal és un espai de gran interès arquitectònic i si ens diuen que ens quedem en un lateral i no engeguem els motors ho respectaríem, el que fos necessari, però avui dia no és un espai restringit a la circulació de vehicles», clou.