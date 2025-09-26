Automoció
La 53a exproReus esdevindrà la fira de l’automòbil amb més marques de Catalunya
La fira multisectorial de referència del territori se celebrarà del 9 al 12 d’octubre a firaReus Events
La 53a edició d’exproReus torna del 9 al 12 d’octubre a firaReus Events, mantenint el seu caràcter familiar i comercial, i amb una forta presència del sector de l’automoció, la motocicleta i el vehicle industrial. Amb 40 fabricants d’automòbils, exproReus es consolida com el saló de l’automòbil amb més marques en exposició de Catalunya.
Enguany, la mostra reunirà més de 660 vehicles i un total de 80 marques, entre cotxes, furgonetes, motos i altres propostes de mobilitat com ara quads, microcotxes i autocaravanes. Així mateix, a la zona exterior, al carrer Bèlgica, hi haurà 80 vehicles disponibles on els visitants podran provar bona part dels vehicles exposats, amb l’objectiu de millorar la seva experiència i facilitar la decisió de compra.
El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha destacat que «exproReus és un gran aparador comercial on l’automoció ha tingut sempre un gran protagonisme. De fet, l’impacte econòmic de les vendes generades per aquest sector arribar als gairebé 17 M d’euros i això reforça l’aposta de les marques per tenir presència a la fira i presentar-ne les seves principals novetats fins a arribar a una edició excepcional com aquesta, pel que fa a la gran quantitat de marques presents».
Entre les marques d’automoció confirmades hi ha Audi, BMW, BYD, Citroën, Cupra, Dacia, Dongfeng, Ebro, Ford, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jeep, KGM, Kia, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi, Nissan, Omoda, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Voyah, Xpeng i Aixam, així com les divisions de vehicles comercials de Citroën, Fiat Professional, Ford, JAC Motors, Maxus, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota i Volkswagen.
Algunes de les novetats destacades presents a la fira seran els nous integrants de la gamma elèctrica de Kia, els EV4, EV5 i PV5; el renovat Kia Stonic i els redissenys del Kia Sportage, l’Honda Civic i l’Xpeng G6; el nou MG S5 EV o els Omoda 9 i Jaecoo 5. Així com models acabats d’aterrar al mercat com el BMW X3, l’Opel Grandland o el Dongfeng Box.
Pel que fa a les motocicletes i vehicles de mobilitat personal, exproReus comptarà amb una àmplia representació de marques com Aprilia, BMW Motorrad, Brixton, CFMoto, Cyclone, Daelim, Ducati, F.B. Mondial, Fantic, Hanway, Honda, Kawasaki, Lambretta, Leonart, Linhai, Malaguti, Mitt, Montesa, Moto Guzzi, Oset, Peugeot, Piaggio, Polaris, Royal Alloy, Royal Enfield, Seat MÓ, Segway-Ninebot, Silence, Suzuki, SWM, SYM, Triumph, Voge, Vespa, Wottan, Yamaha, Zero i Zontes.
Una fira amb esperit comercial i familiar
Com en les darreres edicions, la mostra ocuparà un total de 20.000 m² entre espais interiors i exteriors, i comptarà amb expositors de sectors com el parament de la llar, l’electrònica, la tecnologia o alimentació.
A més, s’han programat activitats per a tota la família, vinculades a la recent distinció de Reus com a Ciutat de Ciència i Innovació, atorgada pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Aquestes activitats inclouran tallers tecnològics, propostes educatives i espais dedicats a la divulgació científica, pensats per a totes les edats. L’entrada a exproReus és gratuïta.