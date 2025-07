L’entorn de l’ICASS de Reus es concentra un any després del tancament

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’Associació Residència Gent Gran de Reus Reobertura 100% Pública es va concentrar ahir davant la Residència de gent gran ICASS un any després del seu tancament. Davant d’un centenar de concentrats, el portaveu de l’entitat, Tarsicio Ros, va remarcar que «aquesta era una residència modèlica, era una residència àmplia, amb cuina pròpia, atenció mèdica diària, gairebé ho tenien tot. Era una residència que atenia bé els seus residents i estaven ben cuidats, que era el més important».

A través de diversos parlaments i davant la presència d’alguns regidors de l’oposició de l’Ajuntament de Reus, l’associació va fer un repàs de la història fins avui dia pel que fa al tancament de la residència. En aquest sentit, Ros va apuntar que ara mateix s’està «pitjor» que ara fa un any: «No té cap mena de sentit que hagin fet fora a tots els residents i la residència estigui buida. Què hi ha avui dia? El departament dirà que tot està igual, però jo crec que està pitjor. Han fet fora als residents, que ha repercutit negativament a tots ells perquè l’atenció és diferent allà on han anat i aquí sentien que estaven a casa».

Per una altra banda, també van recordar que havien enviat cartes a membres de l’equip de govern municipal davant la sensació de «deixadesa i abandonament» que senten per part de l’Ajuntament. Alhora, van criticar el sentit de vot en contra dels tres partits de govern en una proposta de declaració presentada per Junts per Reus a la Junta de Portaveus del 18 de juny per «un compromís ferm de l’Ajuntament de Reus amb la reobertura de la Residència ICASS».

«Només volem que la residència torni a ser el que era, una residència digna, de tota la gent que la necessita i que cuidin com ho feien», va cloure el portaveu. Per un altre costat, la regidora en cap de l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, Anabel Martínez, es va defensar en el darrer ple municipal afirmant que «en tot moment estem treballant i fent seguiment de la situació de la Residència ICASS» i va prometre que ben aviat hi hauria «novetats dels avenços sobre els terminis de la reobertura de la residència».