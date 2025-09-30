Seguretat
La Guàrdia Urbana de Reus celebra el dia del seu patró, Sant Miquel
El Teatre Bartrina va acollir novament l’acte de reconeixement a la feina de la Guàrdia Urbana en el dia del seu patró, Sant Miquel
El 29 de setembre és una data assenyalada per la celebració de la festivitat dels sants arcàngels Miquel, Gabriel i Rafael. Tres figures amb tres missions de gran rellevància diferenciades dins de la fe cristiana, com en el cas de Sant Gabriel, l’anunciador de la salvació, o Sant Rafael, guia del poble de Déu. No obstant això, la figura que es va commemorar ahir al Teatre Bartrina de Reus va ser a Miquel Arcàngel, protector davant del mal, personatge que en la ciutat de Reus interpreta la Guàrdia Urbana. Una lluita davant dels perills constants d’un món que avança vertiginosament de pressa i que, de vegades, es fa amb actes heroics que ahir van ser celebrats, però també amb una feina constant de formiga que es fa entre bastidors.
«Avui no podem oblidar-nos de la solidaritat, el compromís i la dedicació a l’ajuda i la protecció dels altres que sempre demostren tots els membres de la Guàrdia Urbana. Una dedicació i esforç que no només es trasllada al carrer amb la presència dels nostres agents, sinó també amb la coordinació i organització prèvia que es fa des de l’ombra», va remarcar la regidora en cap de l’àrea de Seguretat i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez. Una valoració que la regidora va comparar amb la feina desenvolupada a un restaurant: «El plat de degustació que ens presenten és el fruit d’un treball previ. Fet a l’interior de la cuina, per part d’un equip, que busquen els ingredients, els cuinen i fan la presentació final. Quan veiem la Guàrdia Urbana als nostres carrers és el fruit de moltes hores a la nostra cuina, la comissaria».
Una tasca que té una recompensa final, que és aconseguir que un dia de malson d’una persona no sigui tan horrible. Va ser el cas de diversos dels condecorats ahir, tant per part d’agents de diversos cossos policials com civils. Un dels casos més emocionants va ser el d’un agent de la Guàrdia Urbana que, en patir una parada cardiorespiratòria, va rebre l’assistència d’un agent de Mossos d’Esquadra, un de la Policia Local de Salou, un bomber i una infermera que el van mantenir amb vida practicant-li una maniobra de reanimació mentre arribaven els serveis d’emergències. Entre llàgrimes, el mateix agent va agraïr i atorgar el diploma als seus salvadors mentre tota la sala es posava dempeus per aplaudir.
Però hi va haver altres casos homenatjats. Per exemple, el d’un agent de la Guàrdia Urbana que actuant per instint i amb agilitat, es va introduir en un edifici en flames a l’avinguda Pere el Cerimoniós i va salvar la vida a una persona el 10 de desembre de 2024. O també es va decidir condecorar el servei distingit a la investigació duta a terme per dos agents del cos policial reusenc i dos més dels Mossos d’Esquadra que va permetre detenir als autors de tres robatoris amb violència a taxistes durant el mes d’octubre del 2024 i que preocupaven al col·lectiu de taxistes.
Una llarga llista d’actuacions executades amb valentia i entrega on la voluntat final és la de garantir el benestar dels reusencs. I per molt que en moltes ocasions els cossos policials com la Guàrdia Urbana de Reus siguin la diana de crítiques per part d’una societat que els exigeix estar a l’altura del seu uniforme, avui també es mereixen i s’han guanyat que se’ls dediqui una paraula ben curta i senzilla. Gràcies.
