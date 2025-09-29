Societat
Busquen voluntaris per fer recompte de persones sense sostre a Tarragona
El sisè recompte es durà a terme el 21 d'octubre
El pròxim 21 d’octubre, Tarragona realitzarà un nou recompte de persones sense sostre. Impulsat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i la Xarxa d’Atenció Integral a les Persones Sense Llar de Tarragona, el Recompte té com a objectiu principal quantificar el nombre de persones que es troben dormint als carrers de la ciutat.
Aquest dilluns, la consellera de Serveis Socials i presidenta de l’IMSST, Cecilia Mangini; la consellera de Protecció Civil, Sonia Orts, acompanyades de les diferents entitats i departaments que hi participen, han donat els detalls d’aquesta nova edició, la sisena.
«Les dades resultants són de gran importància per a nosaltres ja que ens ajuden a dimensionar la situació que es viu a la nostra ciutat a temps real i impulsar polítiques socials, programes i projectes per a reduir la vulnerabilitat que pateixen aquestes persones que viuen al carrer, així com la convivència amb el veïnat», ha detallat Mangini.
Per la seva banda, la consellera Orts ha explicat que «es tracta d’una iniciativa que requereix una logística acurada i una col·laboració transversal entre diferents serveis municipals, entitats i voluntariat. En aquest sentit, com no podia ser d’una altra manera, la Guàrdia Urbana, el Departament de Protecció Civil, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona i la Creu Roja també formaran part de tota aquesta operativa que ens permetrà detectar totes les persones que pernocten al carrer».
La presentació d’avui també ha servit per fer una crida a totes aquelles persones que vulguin participar com a voluntàries la nit del Recompte. Les inscripcions ja estan obertes des d’aquest mateix dilluns a través del web de l’IMSST dins l’apartat de sensellarisme. Per duu a terme l’acció de manera exitosa, es preveu necessitar un centenar de voluntaris i voluntàries, que s’organitzaran en diferents grups per tal de recórrer tota la ciutat la nit del 21 d’aquest mes. Prèviament a la nit del recompte, s’ofereix a les persones voluntàries una formació en què s’explicarà quines són les tasques a realitzar per part dels voluntaris a peu de carrer així com també se’ls entregarà un certificat de participació.
Els voluntaris s’organitzaran en equips de tres persones per recórrer els carrers de la Part Alta i la Part Baixa. La Guàrdia Urbana recorrerà els barris de Ponent (Torreforta, Bonavista i Campclar), l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil es desplegarà per la Zona Nord (Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador),i Creu Roja ho farà a la zona de Llevant.
Per tal de recollir les dades, s’utilitza un mapa de la zona delimitada i es completa una fitxa d’observació amb dades com el nombre de persones que es detecten en un carrer concret, el sexe i el lloc de pernocta: al ras, sota cobert, dins d’un caixer i dins d’un cotxe.
Resultats anteriors
L’any 2024 es va comptabilitzar 91 persones en situació de carrer. L'anàlisi comparatiu amb els resultats dels anys anteriors constata una tendència a l’alça respecte al 2023 i el 2021 on es van comptabilitzar 78 i 77 persones respectivament, obtenint aquests dos anys resultats molt similars.
Actualment, Tarragona compta amb 18 places en pisos per a treballar la recuperació i l’autonomia de les persones sense sostre i amb 14 places al Domus Mar, Servei d’ Acolliment temporal que anirà adreçat al col·lectiu del sensellarisme juvenil i es posarà en marxa aquest pròxim 1 d’octubre amb joves que formen part del Projecte Sostre 360.
A banda d’aquests recursos, Tarragona compta amb el Punt d’Atenció a Persones Sense Sostre que proporciona atenció social i derivació a recursos d’alimentació, higiene i pernocta a les persones que es troben en situació de carrer. A més a més, els professionals del Punt d’Atenció a Persones Sense Sostre també treballen fent sortides al Medi Obert conjuntament amb la Guàrdia Urbana per a donar una major cobertura i atenció al col·lectiu.
El Recompte compta amb la coordinació d’un grup motor format pel PASS-IMSST, Protecció Civil, Guàrdia Urbana, Creu Roja, l’associació Joventut i Vida, l’associació Formació i Treball, la URV- Càtedra Habitatge, la Fundació suport social solidaritat, la Fundació Bonanit i el Servei Municipal de l’Habitatge de Tarragona.