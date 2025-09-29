Successos
Enxampat un home a Tarragona amb més d'1,3 quilos d'haixix en una motxilla
La setmana passada es va detenir un altre individu per intentar desfer-se de més de 270 grams de marihuana
La Guàrdia Urbana ha detingut aquest matí un home de 42 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. Cap a les 8.20h, uns veïns han alertat a la policia tarragonina que hi havia dues persones consumint substàncies estupefaents a la via pública, al carrer Riu Llobregat.
Fins al lloc s’hi ha desplaçat una patrulla i quan han arribat, els agents han vist un home i una dona asseguts en un banc que coincidien amb la descripció facilitada pels testimonis. Després d’identificar-los, els han escorcollat superficialment i a l’home li ha trobat, en una motxilla que ha afirmat que era seva, dotze peces i mitja d'una substància de color marró, presumptament haixix.
En el pesatge preliminar, s’ha pogut confirmar que el límit permès per a la possessió de substàncies estupefaents i l’han detingut. La dona que l’acompanyava no tenia cap substància estupefaent entre les seves pertinences. Un cop a comissaria, els agents han procedit al pesatge de les peces amb una bàscula de precisió, obtenint un pes total d’1,245 kg.
A banda, a això se li han de sumar 70 grams més d’haixix, que s’han localitzat durant l’escorcoll detallat a la comissaria de Mossos d’Esquadra de Camp Clar, on s’havia traslladat anteriorment al detingut. Per tot plegat, l’home portava a la bossa 1,315 grams de, presumptament, haixix.
Per altra banda, la policia tarragonina va detenir dimecres passat un home, de 58 anys, per un delicte contra la salut pública. Els fets van passar cap a les 19.40h, quan una patrulla que estava circulant pel carrer Riu Corb va veure un home que quan va detectar la presència policial es va posar nerviós, va llençar una bossa de plàstic i va fugir corrents.
Davant d’aquesta reacció, els agents van iniciar una persecució i el van interceptar al mateix carrer. En comprovar el contingut de la bossa que havia llençat, van veure que hi havia diversos cabdells d’una substància vegetal i que presumptament era marihuana.
Els agents van pesar el contingut de la bossa i van confirmar que hi havia 279 grams, motiu pel qual va ser detingut. A banda, durant l’escorcoll, també se li va trobar una navalla de grans dimensions i també va ser denunciat administrativament.