Ciència
Eurecat estudiarà els efectes d'un compost natural en persones que treballen de nit
Aquest extracte està destinat a millorar la regulació del ritme cardíac, el 'rellotge biològic' del cos
El centre tecnològic Eurecat Reus busca 22 voluntaris majors de 18 anys que treballin un mínim de cinc nits al mes per estudiar els efectes d’un extracte natural destinat a millorar la regulació del ritme circadiari, els cicles que el cos experimenta en 24 hores, en persones que treballin en torns de nit, tant continus com rotatius.
El ritme circadiari és el rellotge biològic del cos que regula els canvis físics, mentals i de comportament. Està determinat principalment pels canvis de llum i foscor durant el dia i influeix en l’alliberament d’hormones com la melatonina, que indueix el son, o el cortisol, que ajuda a mantenir-se alerta. Les alteracions d’aquest ritme, causades per canvis d’horaris, torns de treball o manca d’exposició a la llum natural, poden afectar la salut i causar insomni, fatiga i un increment del risc de patir malalties cardiovasculars mitjançant l’augment d’obesitat, nivells de glucosa o del colesterol, entre altres problemes.
Les persones interessades a participar en l’estudi, anomenat CIRCAFENOL, poden contactar amb la Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut d’Eurecat a través del correu electrònic estudis@eurecat.org o al telèfon 636 944 723, mitjançant trucada o WhatsApp. La implicació pot aportar beneficis directes als ciutadans «no només pels possibles efectes positius dels extractes naturals sobre la regulació del cicle circadiari i les alteracions relacionades com l’obesitat o els nivells de glucosa i lípids en sang, sinó també per l’atenció mèdica especialitzada, l’assessorament per part de professionals i l’oportunitat de conèixer millor l’estat de salut propi», destaca la investigadora Josefina Ruiz, de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat. A més, «aporta una contribució valuosa a l’avenç científic i mèdic, beneficiant potencialment moltes altres persones en el futur», afegeix la responsable de la Línia d’Estudis Clínics d’Eurecat, Anna Crescenti.
La investigació tindrà una durada de dinou setmanes i inclourà cinc visites presencials al centre Eurecat Reus. En aquestes trobades, s’avaluaran diferents paràmetres com indicadors bioquímics amb anàlisis de sang, de la composició corporal, de la qualitat del somni i de la funció endotelial.
