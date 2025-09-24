Societat
Detingut un home per amenaçar un conductor d'autobús amb una pistola simulada a Reus
L'arrestat acumula 26 antecedents policials
Un home ha estat detingut aquest dimecres al migdia a Reus després d'haver amenaçat un conductor d'autobús amb una pistola simulada. Segons ha pogut confirmar l'ACN, els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 13.35 hores quan una persona acabava d'intimidar un testimoni a l'estació d'autobusos de la capital del Baix Camp. Amb la descripció, la policia l'ha localitzat pocs minuts després quan es trobava a escassos metres, a l'avinguda de Salou. En aturar-lo duia a sobre dues pistoles de foc simulades. Els agents l'han detingut per un delicte d'amenaces i passarà a disposició judicial les pròximes hores. L'arrestat acumula 26 antecedents policials i no ha oposat resistència en el moment de la detenció.