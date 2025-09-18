Cultura
L'Any Fortuny tanca amb una exposició amb obres mai vistes abans a Reus
El Museu Salvador Vilaseca serà l'espai que acollirà la mostra sobre Marià Fortuny fins al 14 de desembre
El Museu Salvador Vilaseca acollirà a partir d’avui dijous 18 de setembre fins al 14 de desembre l’exposició Fortuny. L’observació de la natura. El poder de la mirada. La mostra compta amb una vuitantena d’obres provinents de col·leccions particulars i institucions com el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu Nacional del Prado i el Museu Carmen Thyssen de Màlaga. La voluntat és explorar la «profunda relació» de Marià Fortuny amb els espais naturals a través de diverses obres, algunes de les quals mai s’havien exposat fins ara a Reus. Entre aquestes obres inèdites a la capital del Baix Camp hi ha dos esbossos d’un ventall que va dibuixar a la dècada de 1870, junt amb la peça definitiva.
El comissari de l’Any Fortuny, Francesc Quílez, apunta que aquesta exposició servirà com a «colofó» de la celebració que ha rendit homenatge al pintor reusenc. A més, remarca que mostra un vessant «força desconegut» de Fortuny i que «trenca una mica el clixé» que el vincula amb el preciosisme i el virtuosisme i destaca fets com la gran quantitat d’obres inacabades. L’exposició està dividida en cinc àmbits que no estan ordenats cronològicament on es podrà apreciar «la sensibilitat d’un artista» pel que fa a «reproduir els estímuls físics, sensorials, emocionals d’un medi ambient amb una permanent capacitat de metamorfosi».
Tot i que Quílez admet que li hauria agradat comptar amb un major pressupost per oferir una proposta «més ambiciosa», assegura que «hem fet de la necessitat virtut» i es mostra satisfet amb el resultat obtingut i que tothom podrà visitar durant aquests mesos de tardor. A més, des de l’empresa ANS Educació s’ofereix una visita guiada per l’exposició que es repetirà diverses vegades durant aquests mesos. La primera ocasió serà aquest dissabte 20 de setembre amb dos passis a les 10.30 hores i a les 12 hores i els interessats han d’inscriure’s a través de la pàgina web anseducacio.cat.
Altres celebracions
Per la seva banda, el regidor en cap de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, reafirma la voluntat de continuar organitzant celebracions que commemorin la memòria i obra de personatges il·lustres de la ciutat. Precisament, l’any 2026 esdevindrà l’Any Gaudí per homenatjar a l’arquitecte reusenc en el centenari de la seva mort. «Per sort, comptem amb moltes figures il·lustres aquí a Reus. I com en el cas de tots ells, volem continuar treballant la figura de Fortuny més enllà de la celebració de l’Any Fortuny», afegeix el regidor de Cultura.