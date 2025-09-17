Tradició
La festa dels Tres Tombs arriba a Reus aquest cap de setmana
A les 13 h, es farà la benedicció a la plaça de la Puríssima Sang
La festa dels Tres Tombs 2025 de Reus se celebrarà el 21 de setembre, en el marc de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. La 38a edició estava prevista inicialment per al 9 de març, però per causes meteorològiques es va haver d’ajornar al 23 de març, dia en què tampoc es va poder fer per la pluja.
Aquesta iniciativa està organitzada per l’Associació d’Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Reus a través de l’Institut Municipal Reus Cultura.
La festa dels Tres Tombs començarà a les 9 h amb un esmorzar i la concentració dels animals i els carruatges al Parc de la Festa. La comitiva sortirà a les 11.30 h i l’itinerari passarà per l’avinguda dels Països Catalans, carrer de Doctor Vilaseca, carrer de Sant Joan i tomb de ravals (on es faran tres tombs). A les 13 h, es farà la benedicció a la plaça de la Puríssima Sang.
Paral·lelament, a partir de les 11 h, a la plaça del Prim, hi haurà actuacions de les colles geganteres Els Fènix de Reus i de la Colla Gegantera Vilallonga. Al raval del Pallol, a la mateixa hora s’explicarà el Conte dels Tres Tombs, a càrrec de Carles Pitarch, de Bravium Teatre. Pel centre de la ciutat també actuarà La Somera de Reus i a la plaça de Catalunya hi haurà cavallets de joguina per a la canalla.
Des de l’organització es compta amb el Reglament i Protocol de la Federació Catalana dels Tres Tombs, on s’inclouen mesures com el control de les cartilles d’origen dels animals, el control veterinari a l’inici i final de l’acte, la inspecció dels vehicles que els transporten i el compliment de la normativa municipal pactada per a la celebració de l’acte. Aquestes mesures s’afegeixen a les que sempre s’han tingut en compte i, per tant, des de l’organització es garanteix que els animals que participen en els Tres Tombs estan ben tractats.