El Palau Bofarull de la Diputació a Reus ret homenatge a Leonardo Escoda
L'exposició forma part de la iniciativa 'Mira Leonardo' que mostra i difon el llegat de l'artista tortosí
El Palau Bofarull de la Diputació de Tarragona a Reus acull una reinterpretació de Fer negre per retre homenatge a Leonardo Escoda, artista i exdirector de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa. Fer negre és una proposta escènica i audiovisual que Escoda va fer el 2005 amb la col·laboració d'altres creadors ebrencs per al Festival Internacional de Teatre de Tortosa Entrecultures.
La mostra que forma part de Mira Leonardo, un projecte expositiu que, des del mes de març, ret homenatge al llegat artístic i cultural de l'artista tortosí, que va morir el 2022. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, l'Escola d'Art i Cultura a Valls i el Museu de Valls exposen simultàniament altres obres del pintor ebrenc.
Fer negre és una creació que proposa «el viatge i l'odissea de la vida» amb una seqüència d'imatges musicades de la petjada de l'individu al territori i una filmació que mostrava la mirada de Leonardo Escoda interaccionant amb la música, la paraula i el paisatge. L'any 2008, Fer negre s'havia presentat a Reus, al Centre d'Art Cal Massó, en format de videoinstal·lació i la reinterpretació actual de la mostra al Palau Bofarull recorda el projecte i recupera la peça audiovisual que es va crear per a l'ocasió, així com cinc gravats de la col·lecció L'Os del Vent. La proposta expositiva es va inaugurar aquest dimarts i es podrà visitar fins al 27 de setembre.