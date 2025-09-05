Via pública
La prova pilot dels contenidors intel·ligents redueix l'incivisme a les urbanitzacions de Reus
S'està a l'espera dels resultats de l'experiència pel que fa a l'índex de recollida selectiva
La prova pilot d’implementar contenidors intel·ligents a les urbanitzacions de Reus aconsegueix reduir els casos d’incivisme i abocaments il·legals. El mes d’abril de l’any 2024 la regidoria de Via Pública va impulsar una prova pilot d’aquest sistema, amb els contenidors de resta i orgànic tancats i que només els veïns podien obrir a través d’una targeta o aplicació mòbil amb l’objectiu principal de millorar l’índex de recollida selectiva. Aquest es va implementar en les urbanitzacions de Mas Carpa, Sant Joan, Blancafort i Xalets Quintana on s’esperava que, a banda de millorar les dades de recollida selectiva, es reduïssin els casos d’incivisme.
Des de feia temps els veïns d’aquestes urbanitzacions es queixaven que gent de fora anaven a tirar deixalles a les seves illes de contenidors. «Hi havia abocaments que omplien els contenidors d’un munt de coses, sigui perquè netejaven el mas o altres que netejaven els seus tallers mecànics i venien a llençar pneumàtics o peces de cotxes. Ara ja no ve gaire gent de fora a abocar a la urbanització», apunta el president de l’Associació de Veïns de la Urbanització Sant Joan, Jordi Solans. Una millora que també ha notat la presidenta de l’associació veïnal de Mas Carpa, Anabel Cuevas, tot i que admet que hi ha opinions de tota mena: «Les opinions dels veïns són variades, n’hi ha que estan a favor i altres en contra. Però, sincerament, crec que pels veïns és millor, perquè evitem que tot el món de fora ens vingui a tirar la brossa al barri que ens omplien els contenidors».
Ara bé, els inicis van ser difícils. Blancafort va tenir dificultats tècniques amb el sistema durant els primers mesos i des de Xalets Quintana admetien que per la gent gran va ser difícil adaptar-se al principi. Així i tot, Solans considera que a la llarga l’experiència ha estat satisfactòria: «Si arriba a implementar-se i amb aquest sistema tothom recicla més i l’Ajuntament ens gratifica amb els impostos, millor que millor».
Casos puntuals
No obstant això, aquests actes incívics no s’han erradicat totalment. Cuevas apunta que alguns encara venen i el que fan és deixar les escombraries directament a terra o dipositar-ho en contenidors sense el dispositiu de tancament, tot i que no sigui l’indicat. Per un altre costat, durant aquest temps que la prova ha estat en marxa, hi ha hagut casos de contenidors intel·ligents que han estat vandalitzats i trencats per tal d’abocar-hi deixalles a Blancafort i a Sant Joan.
Per un altre costat, des de l’Ajuntament de Reus encara no s’han donat dades que permetin fer un balanç que per tal d’avaluar com ha influenciat aquest nou sistema l’índex de recollida selectiva. En cas que els resultats recolzessin la mesura, caldria veure si des de l’Ajuntament es plantejarien importar aquest sistema a altres indrets de la ciutat. Un altre cas similar ha estat el de la implementació el passat mes d’abril del sistema porta a porta al barri Montserrat que, en tan sols uns mesos, va aconseguir passar d’un 16% a un 82% en l’índex recollida selectiva.
