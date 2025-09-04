Innovació
El concurs de projecte per dissenyar l'InnoReus ha rebut una quarantena de propostes
La gran quantitat de propostes fa que el procés de revisió sigui més lent del que s'esperava
El concurs de projectes que determinarà com serà l’InnoReus convocat per Redessa ha rebut una quarantena de propostes que actualment s’estan revisant. Segons confirmen des de l’empresa municipal a Diari Més, el procés és més lent del que s’esperava a causa del gran volum de propostes, un bon indicador pel futur de l’espai que anteriorment es coneixia com a Cepid 2. Aquest cinquè centre d’empreses municipal de Reus es construirà en uns terrenys annexos al Cepid, al Parc Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc, i estarà situat entre els carrers d’Àustria, de Portugal i d’Hongria.
Segons va assenyalar el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, l’InnoReus «ha de ser un centre d’empreses de referència, no només per la seva capacitat d’atracció i pels espais col·laboratius que han de fomentar la innovació i les sinergies entre les companyies del Tecnoparc, sinó també per la seva qualitat arquitectònica i pel que fa a temes d’eficiència energètica». Alhora, el projecte s’ha considerat una necessitat davant del fet que l’ocupació dels espais destinats a empreses i gestionats per Redessa frega el 95% en l’actualitat.
Està previst que l’edifici ocupi una superfície d’uns 6.200 metres quadrats repartits en un màxim de planta baixa i tres pisos en alçada. El projecte guanyador ha de contemplar, a més, que hi haurà d’haver espai públic verd que actuï com a refugi climàtic. Tenint en compte la parcel·la en què s’elevarà l’immoble, d’uns 9.000 metres quadrats, es preveu que pugui haver-hi un segon bloc en un futur. «El nou edifici és un pas endavant en el creixement del Tecnoparc, amb nous serveis i zones verdes obertes a la ciutadania que contribuiran a la renaturalització d’aquesta zona», va defensar el regidor. A més, des de Redessa es va exigir que les propostes tinguin en compte que el nou edifici ha de ser un exemple de l’aposta per la innovació mitjançant la incorporació de noves tecnologies, de forma que es generin espais que fomentin la creativitat.
IA per analitzar projectes
Per un altre costat, un dels projectes que es va plantejar Redessa fa gairebé un any sembla que podria tirar endavant. L’empresa municipal es va plantejar el repte de si seria possible utilitzar una intel·ligència artificial (IA) per identificar i avaluar projectes emprenedors. Una qüestió en què quatre organitzacions diferents van presentar les seves conclusions, en què consideraven que, tot i ser una solució disruptiva i innovadora que no està plenament comercialitzada, tenia una «gran oportunitat de desenvolupament si se li dona l’impuls adequat». Davant d’aquesta possibilitat, el regidor Baiges va expressar l’interès per impulsar una compra pública d’innovació (CPI), és a dir, la compra d’un producte que encara no existeix al mercat. Segons ha pogut saber Diari Més, Redessa estaria actualment redactant la licitació per impulsar aquesta tecnologia.
