Guaita es mostra satisfeta amb la caiguda de la delinqüència durant el primer semestre

La delinqüència a Reus descendeix en un 13,4% respecte al primer semestre de 2024
La ciutat de Reus registra un descens del 13,4% de la delinqüència durant el primer semestre del 2025 respecte a les dades del mateix període l’any anterior. Segons dades del Ministeri de l’Interior, els fets delictius que han tingut lloc entre gener i juny d’enguany a la capital del Baix Camp sumarien un total de 2.762 casos, una xifra inferior als 3.189 casos registrats durant el primer semestre de 2024. Un descens notable que des de l’Ajuntament de Reus atribueixen als resultats d’una major pressió policial coordinada entre els cossos de la Guàrdia Urbana de Reus i també dels Mossos d’Esquadra. Una notícia que ha estat ben rebuda des de l’equip de govern municipal i, per la seva banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, fa valdre la feina feta a través de les polítiques municipals impulsades i les actuacions de la Guàrdia Urbana de Reus.
El delicte més comú en la primera meitat de 2025 continua sent el furt, amb 586 casos, que suposa una caiguda del 5,6%. Per un altre costat, el delicte d’agressió sexual amb penetració hauria sigut el que hauria registrat una caiguda percentual més elevada, amb un 37,5% menys de casos que sumen un total de 10. Altres descensos importants són els robatoris amb violència i intimidació que cauen en un 28,4%, sumant 111 casos, i els robatoris amb força en domicilis, que amb 113 casos cauen en un 26,6%.
Tot i la valoració general positiva, existeixen increments puntuals en algunes tipologies de fets delictius com els delictes contra la llibertat sexual o el tràfic de drogues. Precisament, el tràfic de drogues ha tingut un increment del 47,4% amb 56 casos en total. En el cas dels delictes contra la llibertat sexual, des del consistori ho atribueixen principalment a les campanyes de conscienciació i incentivació a denunciar impulsades a Catalunya, que fan aflorar situacions fins ara invisibles. Per un altre costat, en el cas del tràfic de drogues, consideren que l’increment es deu a la major pressió policial i a l’augment de les investigacions, que han comportat més denúncies i detencions.
No es pot abaixar la guàrdia
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, celebra la millora general de les dades en delinqüència i considera que són «una bona notícia», però remarca que no es pot abaixar la guàrdia. «Creiem que estem veient funcionar les polítiques de seguretat i les accions que es fan des de la Guàrdia Urbana i la resta de cossos de seguretat, però és molt important continuar treballant també perquè aquestes dades les percebi la ciutadania», valora la batllessa. En aquest sentit, creu que és positiu que hagin descendit delictes com els furts o robatoris, ja que són alguns dels quals «fan percebre més a la ciutadania una sensació d’inseguretat».
«Una de les grans preocupacions de la ciutadania i d’aquest govern és la seguretat. És molt important la sensació d’inseguretat, perquè tu ho perceps per molt que aquesta no sigui real», apunta Guaita. En aquest sentit, afirma que des del govern municipal es treballa des de diferents àmbits per intentar revertir aquesta situació, no tan sols des de la Guàrdia Urbana: «És important les accions a través de la Guàrdia Urbana i donar a conèixer les dades reals. Però també hi ha altres coses com posar més enllumenat en punts foscos. És una feina conjunta on cal la col·laboració ciutadana».