Les Jornades de Prevenció del Suïcidi presenten una campanya de difusió participativa

Es convida a la ciutadania a respondre a la qüestió: 'Quin ha estat el motiu per llevar-te aquest matí?'

Miquel Llaberia
Miquel Llaberia

La quarta edició de les Jornades per a la Prevenció del Suïcidi presenten una nova campanya divulgativa, a més de l’habitual programació d’actes que tractaran temàtiques al voltant de la conducta suïcida. Aquestes jornades estan impulsades des de la regidoria de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus amb la col·laboració de l’Associació Catalana per a la Prevenció del Suicidi (ACPS) i com a novetat es convida la població a respondre a la pregunta: «Quin ha estat el motiu per llevar-te aquest matí?». A través d’un codi QR o visitant la pàgina web acps.cat els usuaris podran deixar les seves respostes perquè aquestes puguin ser consultades en la mateixa web per tal d’enviar un missatge positiu a la ciutadania.

«De vegades, quan hi ha aquest sentiment de foscor, el simple fet de buscar aquesta llum i veure els motius d’altres persones creiem que pot ser beneficiós i una manera de donar suport», apunta el regidor de l’àrea de Salut de l’Ajuntament de Reus, Enrique Martín. Pel seu costat, Laura Horcajo, psicòloga i membre de l’ACPS, explica que aquests missatges poden servir com a «factors protectors»: «No és simplement parlar en positiu, es tracta que hi ha alguna cosa que t’ha motivat a moure’t i de vegades és un fet tan simple com que el gat et demana menjar. És una responsabilitat que t’ajuda a donar una puntada de peu a allò que és el suïcidi i serveix com a factor protector».

Programa d'actes

Per un altre costat, com és habitual des de la regidoria s’han programat actes per tal de donar a conèixer i reflexionar sobre la problemàtica de la conducta suïcida. El dimecres 10 de setembre, coincidint amb la celebració del Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi, es farà la lectura del manifest ‘Canviem la narrativa sobre el suïcidi’ a la plaça del Mercadal a les 18 hores. El dimarts 16 de setembre, al Casal de les dones, es durà a terme un espai de trobada entre supervivents i comunitat afectada a partir de les 18 hores.

L’endemà, a les 12.30 hores, l’Antic Hospital acollirà un acte destinat a la prevenció del suïcidi en l’entorn laboral i, finalment, el dimarts 23 de setembre a les 11 hores, el Centre Cívic Llevant oferirà una xerrada que parlarà sobre estratègies col·lectives per a la cura de la salut mental, la prevenció del suïcidi i l’acompanyament a supervivents. «Cal posar a les persones al centre i donar veu a una realitat que ha estat silenciada durant massa temps. La prevenció del suïcida ha d’anar molt més enllà del que és l’àmbit sanitari, ha de ser una acció activa i comunitària que impliqui a tots els agents possibles», defensa Horcajo.

Recursos

Des de l’Ajuntament de Reus s’ofereix atenció a través del Servei d’Orientació i Atenció al Benestar Emocional i Mental (SOABEM), com a punt d’atenció i assessorament en la cerca de recursos. Es pot contactar a través del correu electrònic soa.emocional@reus.cat o del telèfon 977 010 679. També es pot contactar amb l’ACPS per rebre suport i orientació a través de l’adreça electrònica info@acps.cat o el telèfon 623 300 455 i recordar que davant de casos d’emergència s’ha de trucar al telèfon d’emergències 112 o a Salut Respon 061. A més, també existeix la Línia d’atenció telefònica a la conducta suïcida 024 disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

