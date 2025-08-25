Successos
Intenten forçar un cotxe de la Policia Local, agredeixen un Mosso i acaben detinguts a Roda de Berà
El succés va acabar amb tres detinguts, un d'ells, de 26 anys, amb diversos antecedents policials
Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Roda de Berà van detenir dissabte a la matinada tres homes per intentar forçar un cotxe del cos de seguretat local i, posteriorment, ferir lleument un mosso.
Els fets van tenir lloc poc abans de les sis de la matinada a l'avinguda Fèlix Martorell del municipi del Tarragonès, segons ha avançat 'El Caso' i ha pogut confirmar l'ACN. Després d'intentar robar a l'interior del cotxe de la Policia Local, els Mossos van trobar un dels detinguts, de 26 anys i amb diversos antecedents policials. L'home es va resistir a la detenció i va agredir un agent dels Mossos provocant-li ferides lleus. Per la seva banda, la policia local va detenir dos homes més i un tercer va aconseguir escapar.
Tots quatre estan sent investigats pels suposats delictes d'intent de robatori i atemptat contra l'autoritat. Es troben pendents de passar a disposició judicial.