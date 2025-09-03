Successos
Detenen a l’Hospitalet de l’Infant tres homes per un furt en una àrea de servei de l’AP-7
Els autors van distreure la víctima fent-li una consulta sobre la ruta, fingint problemes amb l’aplicació de navegació
Els Mossos d'Esquadra de l’Ametlla de Mar van detenir el passat dilluns tres homes de 23, 24 i 44 anys, com a presumptes autors d'un delicte de furt d’interior de vehicle. Els fets van succeir dilluns la tarda a l’Àrea de Servei de l’Hospitalet de l’Infant quan, mentre una de les persones afectades es trobava fora del vehicle, dos dels autors li van demanar informació sobre una ruta, mostrant-li una aplicació de navegació al mòbil per distreure-la.
Posteriorment, les víctimes es van adonar que els havien sostret una bossa amb diversos objectes, documentació i més de 300 euros en metàl·lic. Immediatament, es va muntar un dispositiu policial per tal de localitzar els presumptes autors del furt. Poc després, van localitzar el vehicle sospitós circulant per la carretera TV-3025 en direcció a la N-340, sentit Tarragona, iniciant un seguiment fins aconseguir aturar-los.
En el moment de la seva detenció es van recuperar 454 euros en metàl·lic. A més, els agents van esbrinar que els lladres havien llençat la bossa de mà amb la resta d’objectes prop de l’àrea de servei on es van produir els fets. Posteriorment, una altra dotació policial va recuperar la bossa sostreta, trobada abandonada a l’autopista AP-7. Dos dels detinguts acumulen diversos antecedents relacionats amb delictes de la mateixa tipologia. Els tres detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.