Innovació
BS Formaciones Adhesivas engega un curs internacional de tecnologia industrial a Reus
L’empresa es va instal·lar recentment al Redessa Cepid al Tecnoparc, on han dut a terme el primer acte
L’empresa BS Formaciones Adhesivas, instal·lada recentment al centre d’empreses Redessa Cepid al Parc Tecnològic i d’Innovació del Tecnoparc de Reus, va iniciar ahir dimarts 2 de setembre al matí una activitat formativa amb una sessió dirigida a supervisors i instal·ladors en aplicacions industrials de tecnologia adhesiva.
Aquest programa formatiu reunirà a una quarantena de professionals d’Espanya, Portugal i Amèrica del Sud provinents de les principals empreses manufactureres i proveïdors presents en diferents sectors com són el ferrocarril, el naval o l’automoció, entre altres. D’aquesta manera van donar el tret de sortida a un calendari de formacions que es duran a terme tant a les instal·lacions de Redessa com in situ a les empreses col·laboradores.
El regidor de l’àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, va destacar durant l’acte d’inauguració del programa que la presència d’empreses com BS Formaciones Adhesivas a l’ecosistema de Redessa «reforça el posicionament de Reus com a referent en innovació industrial».
«A través de la formació i la transferència de coneixement, contribuïm a capacitar talent en sectors estratègics per al futur de la nostra economia», va afegir el conseller delegat de Redessa.
Aquesta formació s’emmarca en l’adaptació de diferents normatives d’abast internacional, com la EN17460, ISO21368 o la TLA-0023, que classifiquen les unions adhesives segons el nivell de seguretat de la unió. L’ús d’adhesius és una alternativa tecnològica avançada que permet millorar la seguretat, reduir el pes i contribuir a la sostenibilitat.
BS Formaciones Adhesivas
BS Formaciones Adhesivas és una consultoria en tecnologia adhesiva que contribueix a la capacitació de professionals en sectors industrials d’alta exigència. A més, és soci internacional del centre d’entrenament de Fraunhofer IFAM per a les formacions European Adhesive Bonder (EAB), European Adhesive Specialist (EAS) i cursos d’actualització per a coordinadors i operaris, obligatoris cada dos anys i recomanables anualment, inclòs el European Adhesive Engineer (EAE).