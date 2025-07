L’hotel del Pallol serà gestionat per una empresa del grup reusenc Viajes Para Ti

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

L’hotel del Pallol ja ha començat el compte enrere per obrir les seves portes. La Junta General de Redessa aprovarà avui la cessió del dret de superfície de l’establiment de l’empresa Ginkoplanet SL en favor de Kesse Invest SLU, especialitzada en turisme i el desenvolupament, promoció i gestió de reserves i vinculada al grup Viajes Para Ti, després que les dues companyies hagin arribat a un acord; un moviment proposat pel consell d’administració de la societat aquest dimecres. Segons ha pogut saber Diari Més, l’allotjament serà de quatre estrelles, comptarà amb 90 habitacions i disposarà d’una piscina al terrat. La seva entrada en funcionament s’espera que sigui efectiva, a tot estirar, el setembre del 2028.

El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges, expressa que «estem molt contents que el projecte de l’hotel del Pallol el lideri a partir d’ara una empresa de Reus, amb seu al Tecnoparc, i que té una capacitat demostrada per a gestionar aquesta mena d’equipaments i un compromís clar d’invertir a la ciutat on estan establerts». Així mateix, des de l’empresa municipal s’espera que, amb l’establiment, «donada l’experiència de l’adjudicatària, es generi una oportunitat no només en creació d’ocupació, sinó també pel que fa a la dinamització turística del centre de la ciutat, fent-la més competitiva per a l’atracció d’esdeveniments, congressos i activitat empresarial».

L’explotació de l’hotel, segons ha tingut coneixement Diari Més, es durà a terme en col·laboració amb un grup hoteler amb què Viajes Para Ti ja ha treballat. Viajes Para Ti és una agència de viatges amb experiència en gestió d’hotels i reserves, que gestiona els portals web Esquiades.com, sobre escapades d’esquí; BuscoUnChollo.com, centrat en ofertes immediates; i Amimir.com, un cercador d’allotjaments. Entre les tres marques, el 2024 van comercialitzar més de 300.000 viatges i van superar el milió de nits. A més, fa dos anys va llençar la plataforma Jump2Spain.com, que busca atraure turistes internacionals.

L’equipament hoteler del Pallol s’alça mitjançant un dret de superfície de Redessa, segons el qual l’adjudicatari n’assumeix la construcció i explotació durant el termini de 60 anys a comptar des de la formalització de l’acord, és a dir, vigent fins al setembre del 2077.

Setembre del 2025 era el límit fixat a Ginkoplanet per a l’execució de les obres. Amb l’estructura i l’aspecte exterior a punt, restarà adequar els interiors, amb un termini màxim de tres anys.

Junts s’absté

En el consell d’administració d’aquest dimecres, Junts per Reus va mostrar discrepàncies amb l’operació i va qüestionar la pròrroga, així com la subrogació, una actitud que va sorprendre els assistents, tenint en compte que Teresa Pallarès era la consellera delegada de Redessa quan van començar les converses amb aquest operador. En la votació de dimecres, Junts per Reus va abstenir-se i la CUP va votar en contra.