Els regants de Riudecanyes no rebran l’aigua de la regeneradora de l’EDAR fins al 2028
Aquestes són les previsions més optimistes des d'Unió de Pagesos, altres apunten a l'any 2029
Unió de Pagesos defensa que, en les previsions més optimistes, els regants de Riudecanyes es podrien beneficiar de l’aigua de l’Estació Regeneradora d’Aigua (ERA) de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Reus a partir de l’estiu de 2028. Aquest és un dels projectes cabdals i més reivindicats des de l’àmbit territorial per garantir l’abastament d’aigua de reg per uns pagesos que han patit les conseqüències de la sequera i la caiguda dràstica de les reserves hídriques dels pantans de Riudecanyes i Siurana. Tot i que aquesta situació ha millorat en l’últim any i actualment el Siurana compta amb un 15% i el Riudecanyes amb un 41% de la seva capacitat total, els pagesos reivindiquen la necessitat d’impulsar el projecte de l’ERA per fer front a futures èpoques de sequera.
«No és un projecte important, és imprescindible. És l’única manera de poder garantir que quedi agricultura en aquesta zona. La situació que estem passant és crítica», assevera el coordinador comarcal del Tarragonès i responsable de l’aigua del Camp de Tarragona d’Unió de Pagesos, Martí Macías. Els terminis tant de l’ERA, que depèn de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com de les basses d’emmagatzematge, que depèn del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, haurien de permetre tenir l’obra finalitzada a finals de 2027 segons confirmen fons oficials. No obstant això, fons des de l’ACA consultades per Diari Més consideren que «encara és massa aviat per confirmar les dates de manera acurada».
És per aquest motiu que, segons defensa Macías, «si som optimistes» el més aviat que els pagesos podrien tenir l’aigua de la regeneradora seria l’any 2028. «Esperem que tot vagi bé, però sabem que hi ha uns terminis i processos i, de mentre, la pagesia pateix», afegeix el responsable d’aigua d’Unió de Pagesos. A la vegada, també comenta que serà necessari tenir molt en compte la qualitat de l’aigua, ja que un nivell alt de salinitat podria ser letal pels avellaners. Per aquest motiu, remarca la necessitat d’un sistema d’osmosi per garantir la qualitat de l’aigua. Alhora, també opina que, tot i que el projecte avanci, també és important que continuï plovent: «La gent que rega del pantà enguany ha regat un 40%, que és alguna cosa. Però és important que les pluges es mantinguin o tornarem ràpidament a la situació que estàvem».
Els no tan optimistes
Per un altre costat, qui s’ha mostrat menys optimistes que Unió de Pagesos és la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes. Segons afirmava l’administrador de la comunitat, Miquel Àngel Prats, a micròfons de Canal Reus el passat mes de juliol, l’aigua de la regeneradora de l’EDAR de Reus no arribarà fins a la campanya de reg del 2029. Per aquest motiu i davant la necessitat del projecte, Prats considerava que «s’hauria d’estar seguint el tràmit d’emergència i no l’ordinari per tal d’escurçar terminis i poder actuar de forma immediata».
