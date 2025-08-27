Aigua
L’Ajuntament preveu reformar el sistema hidràulic al Parc de la Festa
La redacció del projecte té un cost d’uns 80.000 euros, dels quals l’ACA en subvenciona més de 50.000
L’Ajuntament de Reus preveu dur a terme una remodelació del sistema hidràulic de la zona del Parc de la Festa de Reus. En l’actualitat s’ha adjudicat la redacció del projecte constructiu d’acord amb l’estudi hidràulic a la UTE ICC-T24 per un import total de 77.446,05 euros. Aquest tindrà com a objectiu millorar el comportament hidràulic davant les avingudes del barranc del Molí i de la Font dels Capellans i, per tant, es preveuen actuacions de «protecció i millora que tendeixin a augmentar la secció de llera i els seus marges», sense que això empitjori la inundabilitat ni provoqui afeccions a tercers. El projecte haurà de ser redactat d’acord amb l’estudi d’inundabilitat de la zona del Parc de la Festa que va elaborar el mes d’octubre de 2020 Ayesa Ingeniería i que l’ACA va validar l’abril de 2021.
Tot i que el pressupost total sigui de gairebé 80.000 euros, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va atorgar una subvenció de 53.603,08 euros a l’Ajuntament de Reus per a dur a terme aquesta redacció de projecte gràcies a una convocatòria d’ajuts per ens locals per redactar actuacions de protecció i prevenció. Els 23.842,97 euros restants seran finançats a través de romanents municipals d’inversions d’exercicis anteriors.
Segons explica a Diari Més el regidor de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, aquest projecte anirà en la línia de treball de renaturalització d’espais de la ciutat. «Actualment, tenim una obra amb murs i pavimentació, així que el que busquem és que aquest tram del barranc tingui un aspecte natural, estigui canalitzat i que no sigui una obra com la que tenim ara, amb planxes de formigó», comenta el regidor. Precisament, segons l’informe de necessitats publicat l’actuació preveu «la possibilitat d’enderroc d’infraestructures existents» com són la canalització descoberta dels barrancs del Molí i de la Font dels Capellans.
Control arqueològic
A la vegada, la redacció del projecte d’obres haurà de tenir en compte la zona del jaciment arqueològic J-30, ubicat al Camí del Roquís, com a àrea protegida en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic historicoartístic i natural de la ciutat de Reus. Per tant, serà necessari un informe emès pel departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per aprovar el projecte executiu.
