Societat
El CAT posa en marxa un nou laboratori que permet analitzar l'aigua de l'Ebre en mitja hora
Les noves instal·lacions de 125 metres quadrats han costat 630.000 euros
El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) ha inaugurat aquest dimecres l'ampliació del laboratori de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de l'Ampolla (Baix Ebre). Les noves instal·lacions tenen 125 metres quadrats annexes al laboratori ja existent i els nous equipaments permetran analitzar l'aigua de l'Ebre que el CAT serveix als seus consorciats en mitja hora.
La inversió que s'ha fet és de 630.000 euros i també permetrà que la quinzena de professionals que hi treballen puguin fer-ho en millors condicions. Amb els nous aparells el CAT analitzarà fins a 60.000 elements paramètrics anuals i es podrà adaptar al nou reial decret que fixa uns nivells superiors de controls tècnics i sanitaris de l'aigua.